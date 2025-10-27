Tres ladrones se hacen pasar por agentes del FBI en California y consiguen entrar en una vivienda

El modus operandi Los delincuentes tocaron la puerta, mostraron un papel que decía ser una orden de registro y la familia, confiada, los dejó entrar. Una vez dentro, los maniataron con bridas mientras saqueaban la vivienda.

Los expertos ya lo habían advertido hace meses: permitir que agentes de migración realicen redadas con el rostro cubierto estaba enviando un mensaje peligroso. Y ha ocurrido. Tres hombres, con pasamontañas y atuendo similar al de los agentes del FBI, se hicieron pasar por miembros de la agencia para entrar en una vivienda en California.

Las cámaras de seguridad captaron cómo los falsos agentes se presentaron en la puerta de una casa, mencionaron el nombre del propietario y aseguraron tener una orden para registrar la vivienda. El hombre, confiado, les permitió el acceso sin pedirles identificación.

Una vez dentro, los tres ladrones redujeron a la familia y los maniataron con bridas. El robo fue rápido, pero su método ha hecho saltar las alarmas: utilizaron el mismo modus operandi que los agentes del AIS (el cuerpo de migración) durante las redadas impulsadas por la administración Trump, con el rostro tapado y vestimenta oficial.

El propio Barack Obama ya había criticado esas prácticas, recordando que "no queremos enmascarados" en operaciones policiales.

Mientras tanto, las autoridades locales investigan el caso y han pedido a la población que extreme la precaución: si alguien se presenta como agente federal, es imprescindible exigir su identificación antes de permitirle el acceso al domicilio.

