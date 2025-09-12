"Bella ciao", "oye, fascista, ¡atrápalo!" y "si lees esto eres gay": los mensajes grabados en las balas del asesino de Kirk

La letra pequeña El casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?".

Tyler Robinson ha sido detenido como presunto autor del asesinato del activista de extrema derecha Charlie Kirk durante un evento en la Universidad Utah Valley. Las balas halladas en el campus contenían inscripciones como "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?" y "Oye, fascista, ¡Atrápalo!", con mensajes que los expertos consideran incoherentes y que sugieren un desorden mental en el joven, descartando la teoría de un crimen de extrema izquierda. La detención se produjo después de que un familiar de Robinson informara a las autoridades sobre su confesión. El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó estos detalles en una rueda de prensa.

Tras la detención de Tyler Robinson como presunto autor del asesinato de Charlie Kirk, siguen saliendo a la luz más detalles del atentado que acabó con la vida del activista de extrema derecha durante un evento el pasado miércoles en la Universidad Utah Valley. Las tres balas que fueron halladas el jueves en el campus llevaban tres inscripciones que han sido desvelados por las autoridades.

El casquillo de la bala que disparó Robinson y que quitó la vida a Kirk tenía inscrito un mensaje que decía "Nota un bulto. OwO ¿Qué es esto?", según el gobernador de Utah, Spencer Cox. En el cargador del rifle utilizado, las autoridades hallaron otros casquillos de balas sin usar y que contenían mensajes como "Oye, fascista, ¡Atrápalo!" o "Si puedes leer esto, eres gay jajaja". También "Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao", en referencia a la canción popular italiana convertida en un himno partisano de la resistencia italiana contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Los expertos señalan que la existencia de estos mensajes en las balas y la incongruencia entre ellos desmonta la teoría lanzada por el propio Donald Trump de que se trataría de un crimen perpetrado por un "radical de extrema izquierda" y corroboraría que se trata de un joven con un alto grado de desorden mental.

Según ha informado el propio gobernador en una rueda de prensa conjunta con altos mandos de la Policía y el FBI, fue un familiar el que entregó a Tyler Robinson en una comisaría después de que este le sugiriese que había perpetrado el asesinato.

"Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente", ha informado al inicio de la comparecencia Spencer Cox.