Un inspector de la Policía Nacional, sobre el detenido por el asesinato a Charlie Kirk: "No es un asesino profesional"

Las autoridades han confirmado este viernes la detención de Tyler Robinson, un joven residente de Utah de 22 años, como el sospechoso de haber matado al activista conservador.

El inspector de la Policía Nacional, Serafín Giraldo, ha explicado en Más Vale Tarde que Tyler Robinson, el detenido por el asesinato de Charlie Kirk, "no es un profesional".

"Un profesional lo que planifica es su huida. Él planificó muy bien el hecho, también favorecido por fallos en seguridad. Cuando tienes seis personas o unas 10 o 12 que garantizan el evento, tiene que haber fallos", ha apuntado el inspector.

Así, Giraldo ha apuntado que, tras la detención del presunto asesino aún quedan cosas por perfilar. "Hay que saber quién es, dónde he estado en los últimos días, con quién habló. No sabemos nada todavía, hay que esperar", ha señalado.

Además, ha hecho hincapié en que el asesinato "puede tener un carácter fanático, sobre todo porque busca el terror mediático, asustar. Es decir, salir en los medios".