Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina en el sur de Venezuela

Al menos 14 muertos tras colapso de una mina en el sur de Venezuela

Los detalles Los equipos del Sistema Nacional de Riesgos informan que se están realizando las labores de recuperación y que los cuerpos se encontraron en tres pozos separados.

Al menos 14 personas fallecieron debido al colapso de una mina de oro en El Callao, al sur de Venezuela, provocado por intensas lluvias en la región, según informaron funcionarios de emergencia. Los equipos del Sistema Nacional de Riesgos están llevando a cabo labores de recuperación, habiendo encontrado los cuerpos en tres pozos distintos. La primera fase de los trabajos consiste en bombear agua de los pozos para disminuir su nivel y, posteriormente, evaluar las labores de rescate. Esta información fue compartida por los funcionarios a través de una publicación en redes sociales.

Al menos 14 personas murieron tras el colapso de una mina de oro en el municipio de El Callao, en el sur de Venezuela, tras las fuertes lluvias en la zona, informaron el lunes funcionarios de emergencia.

Los equipos del Sistema Nacional de Riesgos informaron que se están realizando las labores de recuperación y que los cuerpos se encontraron en tres pozos separados.

"La primera fase de los trabajos consiste en bombear todos los pozos del sector para reducir el nivel del agua y luego evaluar las labores de rescate", informaron los funcionarios de emergencia en una publicación en redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.