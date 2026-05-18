Trump ahoga más a Cuba en sanciones y la isla lamenta que cualquier acción militar de EEUU sería un "baño de sangre"

Los detalles Según un informe de 'Axios', Cuba habría comprado "más de 300 drones militares" para atacar la base naval de EEUU de Guantánamo y buques militares. Cuba asegura que es un caso construido para poder justificar una invasión militar de la isla.

La Administración Trump ha impuesto nuevas sanciones a Cuba, intensificando la presión sobre la isla en medio de una grave crisis energética y de suministros. Las medidas afectan al Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) y a la empresa estatal de níquel, Moa Nickel SA. En respuesta, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha advertido que cualquier acción militar de Estados Unidos podría resultar en una "masacre" con severas consecuencias para la paz regional. Díaz-Canel ha negado las acusaciones de que Cuba planea ataques contra bases y buques estadounidenses, calificándolas como pretextos para una intervención. Mientras tanto, los cubanos en La Habana aseguran estar preparados para resistir cualquier agresión.

Todo sigue apuntando a que el próximo objetivo del presidente de los Estados Unidos es Cuba. Porque mientras la isla sufre una de sus peores crisis energéticas, que se suma a la de suministros médicos y alimentos, EEUU ha decidido ahogar un poco más a Cuba implantando nuevas sanciones.

Porque este lunes, la Administración Trump ha presentado un nuevo paquete de sanciones relacionadas directamente con Cuba. Las ha anunciado en la web de su Departamento del Tesoro y se trata de medidas contra el Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), un conglomerado involucrado en todos los sectores de la economía de Cuba. Pero también se ha sancionado a MNSA, Moa Nickel SA. Esta última es la empresa estatal cubana de níquel.

Y todo esto, mientras desde Cuba ya se habla de una "masacre" y de un "baño de sangre" ante un posible y futuro ataque de Estados Unidos. Según ha asegurado este lunes el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cualquier acción militar estadounidense contra Cuba provocaría una "masacre" con consecuencias incalculables para la paz y la estabilidad regionales.

Por ello, ha querido mandar un mensaje a Donald Trump: "Cuba no representa una amenaza". Unas palabras compartidas por Díaz-Canel en su cuenta de X y que llegan después de conocerse un informe de 'Axios' que apuntaba a que Cuba habría comprado "más de 300 drones militares" para atacar la base naval estadounidense de Guantánamo y buques militares estadounidenses. Una información que Cuba ha negado rotundamente.

"Ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EEUU ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional", ha añadido.

Es más, el presidente cubano no ha dudado en asegurar que todo esto es un "caso construido" por EEUU, una mentira para tener una razón por la que poder intervenir militarmente la isla. "Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EEUU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica; lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", ha sentenciado.

En las calles de La Habana, algunos residentes declararon que resistirían cualquier ataque a pesar de la profunda crisis económica que atraviesa la isla. "Sé que Cuba es un país fuerte. Los cubanos somos muy valientes y no nos van a encontrar desprevenidos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido