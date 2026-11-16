Trump afirma que podría reunirse con Kim Jong-un esta semana en la ciudad china de Shenzhen

Los detalles Según ha expresado el presidente de EEUU, la decisión sobre este posible encuentro dependerá del presidente chino Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la posibilidad de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a Shenzhen para la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre. Antes de su gira por Asia, que comienza en la cumbre de la ASEAN en Manila, Trump señaló que podría encontrarse con Kim, dependiendo del presidente chino, Xi Jinping. Sería la primera reunión entre ambos desde junio de 2019. Las conversaciones sobre desnuclearización no han avanzado desde la cumbre de Hanói en 2019. Pionyang exige un cambio de actitud de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que es posible que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong-un, durante su visita a la ciudad china de Shenzhen, donde tiene previsto acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

En un encuentro con los medios antes de iniciar una gira por Asia, que arranca con su participación el martes en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, Trump aseguró que existe la posibilidad de volver a verse con Kim en Shenzhen, donde también tiene en principio previsto un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y una reunión trilateral con este y el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Vamos a China y nos reuniremos con el presidente Xi. Él estuvo aquí hace un mes, y también nos reuniremos con el presidente Putin, y tal vez también con Kim Jong-un. Así que será bueno", explicó el mandatario, que detalló que la presencia del líder norcoreano depende del presidente chino. "Podríamos contar con la presencia de Kim Jong-un. Puede que venga. No lo sé. Eso depende del presidente Xi", añadió Trump.

Sería la primera vez que el presidente estadounidense se reúne con el líder norcoreano desde junio de 2019, cuando ambos celebraron una breve reunión en la frontera intercoreana en la que no lograron desatascar el diálogo sobre desnuclearización.

Esas conversaciones no avanzan desde que Trump consideró insuficiente la oferta de desarme norcoreana presentada en la cumbre de Hanói de febrero de 2019. Desde su retorno a la Casa Blanca en 2025, Trump ha expresado repetidamente su deseo de volver a reunirse con Kim, con el que dice tener una gran relación personal.

Por su parte, Pionyang no se ha mostrado abiertamente a favor de esa posibilidad y ha exigido a Estados Unidos, con quien técnicamente sigue en guerra, que cambie su actitud general hacia Corea del Norte.

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