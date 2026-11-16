Trump designará a Nvidia y a otras empresas de IA como "campeones nacionales" de EEUU

¿Por qué es importante? El programa tiene como objetivo ayudar a estas empresas de inteligencia artificial a expandirse en el extranjero y a competir mejor frente a sus rivales chinos. Además de Nvidia, designará a otras compañías como Amazon, Microsoft o Anthropic.

La administración de Donald Trump planea designar a más de dos docenas de empresas de inteligencia artificial como "campeones nacionales", incluyendo a Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic, según el Wall Street Journal. El objetivo del programa es apoyar la expansión internacional de estas empresas y mejorar su competitividad frente a rivales chinos. La designación permitirá obtener autorizaciones rápidas para exportar tecnología, recibir apoyo gubernamental y acceder a financiación federal. A pesar de la polémica que rodea a Nvidia, especialmente tras la dimisión de su CEO Jensen Huang por un escándalo personal, la estrategia tecnológica de la administración continúa.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump planea designar a más de dos docenas de empresas de inteligencia artificial como "campeones nacionales", entre ellas Nvidia, Amazon, Microsoft, OpenAI y Anthropic, según ha informado el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con los planes.

El programa tiene como objetivo ayudar a estas empresas de inteligencia artificial a expandirse en el extranjero y a competir mejor frente a sus rivales chinos, según detalla dicho medio citando a fuentes conocedoras del proyecto.

En concreto, esta designación hará que las empresas puedan obtener autorizaciones de manera más rápida para exportar chips y otras tecnología, apoyo gubernamental para sus activiades en el extranjero y acceso a la financiación federal. Se trata de un programa que ya había sido anunciado hace un año, pero sobre el que hasta ahora no se conocían los nombres de las empresas seleccionadas.

La decisión de incluir a Nvidia entre estos "campeones nacionales" indica que la Administración Trump sigue con su estrategia tecnológica a pesar de la polémica en la que se ha visto envuelta la compañía después de que Jensen Huang se viese obligado a dimitir como CEO de la compañía tras revelarse que mantuvo relaciones extramatrimoniales —una de ellas con una presunta espía china—, lo que ha suscitado dudas sobre la exportación a China de los avanzados chips de inteligencia artificial de la compañía.

Un escándalo que ha sumido al fabricante de chips en una crisis y ha provocado una gran conmoción en el sector de la inteligencia artificial, un ámbito que el propio Huang ayudó a financiar.

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