Estonia cerrará su frontera con Rusia el 1 de diciembre tras atribuir a Moscú un intento de sabotaje

Los detalles El Gobierno estonio ha anunciado el cierre de los tres pasos fronterizos que mantiene operativos con Rusia, uno de los pocos medios terrestres que conectan el país con la UE.

El Gobierno de Estonia cerrará su frontera con Rusia el 1 de diciembre tras un presunto intento de sabotaje atribuido al espionaje ruso. Ocho personas han sido detenidas en relación con el incidente, que no afectó el funcionamiento de una fábrica de material militar gracias a la intervención del personal de seguridad. El ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, anunció la medida como respuesta a las acciones hostiles de Rusia, buscando reducir su capacidad de realizar actividades perjudiciales en Estonia. Este cierre, que sigue a la decisión de Finlandia de cerrar su frontera, dejará a Letonia como la única opción terrestre para viajar a Rusia desde la UE.

El Gobierno estonio anunció este domingo que cerrará la frontera del país báltico con Rusia el 1 de diciembre, después de que este sábado se produjera un presunto intento de sabotaje contra una fábrica de material militar que ha sido atribuido al espionaje de Moscú. Además, ocho individuos, cuya nacionalidad no ha trascendido, han sido detenidos por el momento en relación con el presunto ataque, que no afectó el funcionamiento de la fábrica, puesto que fue abortado por el personal de seguridad de la empresa, que fabrica, entre otros, drones de reconocimiento y de ataque.

"Tras obtener pruebas claras de que el servicio de inteligencia militar ruso GRU ordenó un acto de sabotaje contra una empresa de la industria de defensa del país, Estonia cerrará todos los pasos fronterizos en la frontera estonio-rusa a partir del 1 de diciembre", avanzó el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, en redes sociales. "Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias. Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta", agregó.

El jefe de la diplomacia estonia aseguró que el cierre de la frontera reducirá la capacidad de Rusia de llevar a cabo "actividades hostiles" en el país báltico y fortalecerá los esfuerzos para impedir que se evadan las sanciones contra Moscú. "He informado a mis homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania de esta decisión", concluyó Tsahkna en su breve mensaje.

Según informa Ricardo Marquina, el cierre total se ha anunciado para dentro de dos semanas para dar tiempo a los ciudadanos de Estonia que ahora viven en Rusia a que puedan retornar si lo desean. De esta forma, tendrían más facilidades antes del cierre.

Con anterioridad, el primer ministro, Kristen Michal, había adelantado que el Gobierno iba a estudiar el cierre de la frontera, una de las pocas por las que todavía es posible viajar entre Rusia y la UE por la vía terrestre. El paso se produjo después de que la fiscalía general del Estado y los servicios de seguridad de Estonia atribuyeran al espionaje ruso un presunto intento de sabotaje contra una fábrica a las afueras de Tallín que fue incendiada en la madrugada del sábado.

En la actualidad, Estonia mantiene operativos tres pasos fronterizos con Rusia: los de Narva, especialmente concurrido, Luhamaa y Koidula, por los que pueden pasar durante 12 horas al día ciudadanos particulares y camiones con mercancías. Finlandia cerró su propia frontera con Rusia en 2023, por lo que las únicas fronteras terrestres por las que se puede viajar a Rusia desde la UE que siguen operativas son las de Estonia y Letonia, si no se tiene en cuenta el pequeño exclave ruso de Kaliningrado, que limita con Lituania y con Polonia.

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