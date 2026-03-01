Trump afirma que han matado a 48 líderes iraníes y asegura que los nuevos dirigentes "quieren hablar": "He accedido"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU presume del "rápido avance" de la operación 'Furia Épica' y dice no estar preocupado por las consecuencias de un posible cierre del Estrecho de Ormuz: "Solo hago lo que está bien... y funciona".

Donald Trump permanece en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, supervisando la situación en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel que resultaron en la muerte del líder supremo Ali Jamenei. Desde allí, sigue la operación 'Furia Épica' a través de una sala de crisis instalada por el gobierno estadounidense. Trump ha destacado el éxito de la operación, afirmando que 48 dirigentes iraníes han sido eliminados y que el objetivo es que el pueblo iraní "asuma el control de su destino". Minimiza las preocupaciones sobre el cierre del Estrecho de Ormuz y asegura que las acciones no afectarán las elecciones de mitad de mandato ni el precio del petróleo. Además, ha anunciado que los nuevos dirigentes iraníes han solicitado dialogar con Washington, aunque no ha especificado cuándo se llevarán a cabo estas conversaciones. Trump también ha recordado el bombardeo sobre Irán en 2025, argumentando que evitó que los iraníes obtuvieran una bomba nuclear. Concluye afirmando que la economía de EE.UU. es la mejor de su historia.

Donald Trump sigue en Mar-a-Lago. Sigue en su residencia de Florida. Sigue supervisando desde allí todo lo que sucede en Irán. Observando el devenir de un conflicto después de los ataques de Estados Unidos y de Israel sobre Teherán que acabaron con la vida del líder supremo Ali Jamenei. El Gobierno estadounidense ha instalado allí, para el republicano, una sala de crisis para seguir la operación 'Furia Épica'.

Una que, dice Trump, "avanza rápidamente". "Nadie puede creerse el éxito que estamos teniendo. De una tacada hay 48 dirigentes que ya no están", ha afirmado el presidente de EEUU en 'Fox News'. Según el republicano, el objetivo final es que el pueblo iraní "asuma el control de su destino".

Además, ha restado importancia a las consecuencias que puede tener el posible cierre del Estrecho de Ormuz, arteria principal del comercio marítimo mundial: "No me preocupo por nada. Simplemente hago lo que está bien y, al final, funciona".

Y es que Trump ha sacado pecho por lo que EEUU e Israel han hecho en Irán, apuntando a que los nuevos dirigentes que allí hay tras la muerte de Jamenei han pedido hablar con Washington: "Quieren hablar y he accedido a hacerlo. Vamos a hablar con ellos. Tendrían que haber hecho eso antes, haber cedido en algo que es práctico y fácil. Han esperado demasiado".

Así se ha expresado en una entrevista telefónica con 'The Atlantic', donde no ha adelantado cuándo van a ser esas conversaciones. "No puedo decirle eso", ha expuesto, recordando que muchos de los iraníes presentes en las anteriores negociaciones están ya muertos: "La mayoría ya no está. Ha sido un gran golpe".

En ese sentido, Trump ha hablado sobre la duración de los bombardeos y si eso puede afectar a la voluntad de la oposición interna para derogar al Gobierno de Irán: "Estudiaré la situación cuando eso pase".

"Saben que es muy peligroso. Saben que les he dicho que se queden todos en sus hogares porque ahora mismo es un lugar muy peligroso. La gente está gritando en las calles con alegría, pero están cayendo muchas bombas", ha insistido.

"Llevan 47 años matando gente"

En sus palabras, ha recordado el bombardeo sobre Irán en verano de 2025, afirmando que de no haber hecho eso los iraníes "hubieran conseguido una bomba nuclear en dos semanas".

Trump, para concluir, ha asegurado que el ataque a Irán no va a afectar a las elecciones de mitad de mandato y ha sacado pecho por al economía de EEUU: "Es la mejor que ha habido nunca en el país. No se escucha más porque no se escribe de ello de manera adecuada, pero está par salirse por el tejado y ya lo ha hecho en algunos casos".

Incluso ha afirmado que el ataque contra Irán no va a afectar en demasía al precio del petróleo para los estadounidenses: "Podría haber provocado un gran aumento del precio del petróleo si las cosas hubieran ido mal".

"Veremos lo que pasa. La gente lleva 47 años deseando esto. Llevan 47 años asesinado a gente y ahora se les ha vuelto en contra", ha expresado el presidente de EEUU para terminar.

