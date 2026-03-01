Ahora

20 personas en su interior

Ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz: hay cuatro heridos en la ofensiva

Los detalles El centro de seguridad marítima de Omán ha informado que un petrolero que navegaba a cinco millas náuticas de su costa ha sido atacado.

Imagen de archivo de un petrolero en el estrecho de OrmuzImagen de archivo de un petrolero en el estrecho de OrmuzEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Irán prosigue con su respuesta por la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, en el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Y, durante este conflicto, un petrolero en el estrecho de Ormuz ha sido impactado por un misil en una ofensiva que ha dejado cuatro heridos.

El centro de seguridad marítima de Omán ha informado este domingo que una embarcación que navegaba a unas cinco millas náuticas de Musandam, una ciudad del país, fue impactado por un misil. Uno cuya procedencia se desconoce, por lo que tampoco se le ha atribuido a nadie el ataque.

Según han detallado, el petrolero en cuestión es el Skylight, un barco con bandera de Palau con una tripulación de 20 personas, incluidos cinco iraníes, de los cuales cuatro han resultado heridos.

Como ha explicado el periodista Javier Blas, de Bloomberg, el petrolero es conocido por participar en el contrabando de productos refinados del petróleo iraní y fue sancionado por Estados Unidos el pasado diciembre. De hecho, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo vinculó con el Ministerio de Defensa iraní).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán confirma la muerte de Jamenei y Trump amenaza con atacar con "una fuerza nunca antes vista" si hay represalias
  2. Miles de iraníes alrededor del mundo celebran con bailes el ataque de EEUU y de Israel a su país: "¡Sha, sha!"
  3. El PP, entre la espada y la pared con Vox: de un tono conciliador para pactar en Aragón y Extremadura a plantarles cara en plena campaña en Castilla y León
  4. ¿El retorno del rey? Las consecuencias de una posible vuelta "con condiciones" del emérito
  5. 'Los domingos', la gran triunfadora de unos Goya en los que 'Sirat' consigue seis premios técnicos
  6. Una familia viviendo en una habitación, el ejemplo del problema de la vivienda: "Mi sueldo no da para pagar un piso"