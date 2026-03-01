Ataque contra un petrolero en el estrecho de Ormuz: hay cuatro heridos en la ofensiva

Imagen de archivo de un petrolero en el estrecho de Ormuz

Los detalles El centro de seguridad marítima de Omán ha informado que un petrolero que navegaba a cinco millas náuticas de su costa ha sido atacado.

Irán continúa su respuesta por la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Durante este conflicto, un petrolero en el estrecho de Ormuz fue impactado por un misil, resultando en cuatro heridos. El centro de seguridad marítima de Omán informó que la embarcación, a cinco millas náuticas de Musandam, fue alcanzada. El petrolero, llamado Skylight y con bandera de Palau, tenía 20 tripulantes, incluidos cinco iraníes. Este barco es conocido por contrabando de productos refinados del petróleo iraní y fue sancionado por Estados Unidos en diciembre, siendo vinculado al Ministerio de Defensa iraní.

