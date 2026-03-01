Osorio señala la estrategia de Irán tras los ataques de EEUU y de Israel: "Es un régimen malherido que lucha por sobrevivir"

¿Qué ha dicho? El profesor ha indicado que los iraníes buscan que el resto de naciones de la región "asuman el daño que se les está causando" y apunta al petróleo: "Occidente presionaría a Trump".

Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense, ha analizado la situación en Oriente Medio después de los ataques de EEUU y de Israel sobre Irán y de la posterior respuesta iraní a unos bombardeos que han matado al líder supremo Ali Jamenei. "Todos los escenarios están abiertos", ha afirmado.

"Irán está atacando las bases militares en el Golfo y se está poniendo en peligro la navegación en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del comercio mundial del petróleo", ha explicado.

En ese sentido, Álvarez Osorio ha indicado que el régimen de Irán "está malherido y lucha por su propia supervivencia": "Va a poner toda la carne en el asador para mantenerse en el poder. Eso implica golpear a los aliados de EEUU en la región y crear un clima irrespirable para que la comunidad internacional se involucre".

"Va a ser clave el cuánto pueda durar y también si tiene efectos económicos si se produce una escalada en el precio del petróleo, que indican podría alcanzar los 100 dólares por barril. Eso tendría consecuencias económicas en los países occidentales, que presionarían a Trump", cuenta el profesor.

Ha apuntado a la posible estrategia a seguir por Irán: "Es un país que está en una situación delicada. Está claro que quiere que el resto de naciones de la región asuman el daño que se les está causando".

