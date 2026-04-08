Emilio Doménech analiza el papel de JD Vance en la guerra de Irán: "Busca posicionarse como el relevo aislacionista del trumpismo dentro del movimiento MAGA"

El periodista y fundador de 'WATIF' destaca el perfil político de JD Vance como uno de los principales defensores del 'America First' y recuerda que fue una de las voces que pedían a Trump no implicarse en la ofensiva contra Irán.

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, se encuentra en Hungría, donde está respaldando a Viktor Orban de cara a las elecciones legislativas del 12 de abril. Desde Budapest, ha defendido la posición de Washington: Estados Unidos, ha dicho, acude "de buena fe" a las conversaciones y Trump "hará todo lo posible" para lograr una paz definitiva, pero ha advertido: si Irán no responde en los mismos términos, "descubrirá que con Donald Trump no se juega".

En Al Rojo Vivo, el periodista y fundador de 'WATIF', Emilio Doménech aporta claves sobre su perfil político: "Él ha sido antiintervencionista desde el principio. Es uno de los principales defensores del 'America First', de Estados Unidos primero". Sin embargo, señala la tensión interna: "Las críticas que están surgiendo dentro del mundo MAGA hacia Trump —primero por Israel y luego por Estados Unidos— sitúan a JD Vance en una posición delicada". Y añade: "No puede públicamente llevarle la contraria a Trump. Al fin y al cabo, le ha dado la plataforma más importante en política, la vicepresidencia, que le posiciona de cara a 2028". Aun así, matiza: "Lo que estamos viendo es un JD Vance que está negociando por lo bajini".

Doménech también recuerda el contexto reciente: "El New York Times publicó este martes cómo Israel logró convencer a Trump de iniciar la ofensiva en Irán, pese a las presiones internas de figuras como JD Vance, que le pedían: 'No te metas en este embolado'". Por eso, considera que su papel actual en Europa "ilustra varias cosas".

Por un lado, su ambición política: "Es el interés que tiene Vance en posicionarse como esa figura aislacionista que pueda recoger el testigo del movimiento MAGA en la siguiente generación, pensando en 2028, cuando Trump ya no podrá presentarse".

Por otro, el mensaje geopolítico: "Está en Hungría dejando claro que Europa tiene que pasar página del trumpismo clásico, pero apoyando a Viktor Orbán y a ese populismo de derechas que sigue vigente". Y concluye: "Es otra lección sobre hacia dónde se dirige ese bloque, incluso con un Trump que parece haber perdido fuerza".