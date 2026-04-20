Trump cierra la puerta a un nuevo alto el fuego con Irán: "Es altamente improbable que lo prolongue"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que no se va a "precipitar" a firmar un "mal acuerdo" porque quede menos de dos días para el fin del la tregua pactada con el régimen ayatolá.

Donald Trump ha declarado que es "altamente improbable" que se prolongue el alto el fuego con Irán, que está próximo a finalizar. En entrevistas con varios medios, incluido 'Bloomberg', el presidente estadounidense ha señalado que no ve muchas opciones de extender la tregua que termina este miércoles. A pesar de la cercanía del fin del cese de hostilidades, Trump no siente urgencia por alcanzar un acuerdo con Irán, afirmando que no cederá a las demandas iraníes de levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz hasta que se firme un acuerdo. Sin embargo, ha aclarado que la ausencia de un acuerdo no conllevará retomar inmediatamente las operaciones militares.

Donald Trump no ve con buenos ojos prolongar un alto el fuego con Irán. El presidente estadounidense directamente ha señalado que es "altamente improbable" una prórroga del cese de las hostilidades a menos de dos días de que se llegue al fin de la tregua pactada entre ambos bandos.

El republicano ha concedido este lunes varias entrevistas telefónicas con varios medios de comunicación y, en la que ha mantenido con 'Bloomberg', Trump ha considerado que no hay muchas opciones de firmar una prórroga del alto el fuego que termina este miércoles por la tarde horario de Washington: "Es altamente improbable que lo prolongue".

Y, a pesar de que la tregua finaliza en menos de dos días, Trump está tranquilo y no tiene prisa por llegar a un entendimiento con el régimen ayatolá: "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo".

Tan tranquilo está que ha aseverado que no a ceder ante las exigencias iraníes de cesar el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto del estrecho de Ormuz: "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo".

Ahora bien, ha detallado que la falta de entendimiento no implica retomar las operaciones militares acto seguido: "Si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría".

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