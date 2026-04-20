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Tensión en Oriente Medio

Trump cierra la puerta a un nuevo alto el fuego con Irán: "Es altamente improbable que lo prolongue"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que no se va a "precipitar" a firmar un "mal acuerdo" porque quede menos de dos días para el fin del la tregua pactada con el régimen ayatolá.

Imagen de archivo de Donald TrumpImagen de archivo de Donald TrumpAgencia EFE
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Donald Trump no ve con buenos ojos prolongar un alto el fuego con Irán. El presidente estadounidense directamente ha señalado que es "altamente improbable" una prórroga del cese de las hostilidades a menos de dos días de que se llegue al fin de la tregua pactada entre ambos bandos.

El republicano ha concedido este lunes varias entrevistas telefónicas con varios medios de comunicación y, en la que ha mantenido con 'Bloomberg', Trump ha considerado que no hay muchas opciones de firmar una prórroga del alto el fuego que termina este miércoles por la tarde horario de Washington: "Es altamente improbable que lo prolongue".

Y, a pesar de que la tregua finaliza en menos de dos días, Trump está tranquilo y no tiene prisa por llegar a un entendimiento con el régimen ayatolá: "No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo".

Tan tranquilo está que ha aseverado que no a ceder ante las exigencias iraníes de cesar el bloqueo que Estados Unidos ha impuesto del estrecho de Ormuz: "No voy a abrir. Quieren que lo abra. Los iraníes están deseosos de que se abra. No lo voy a abrir hasta que se firme un acuerdo".

Ahora bien, ha detallado que la falta de entendimiento no implica retomar las operaciones militares acto seguido: "Si no hay acuerdo, evidentemente me esperaría".

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