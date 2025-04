Trump se abre a pactos comerciales con China y otros países siempre que "sean justos"

El presidente de EEUU, Donald Trump, justificó este miércoles su cambio de plan arancelario al afirmar que "la gente estaba empezando a ponerse nerviosa" y reconoció que ha estado observando la evolución de la bolsa y del mercado de bonos, que tras su anuncio han repuntado y están "preciosos".

Trump compareció ante la prensa en la Casa Blanca poco después de anunciar en su red social Truth Social su nuevo plan arancelario, que incluye una tasa global del 10 % durante 90 días a la mayoría de socios comerciales de EEUU, pero eleva al 125 % los gravámenes sobre los productos procedentes de China. "Anoche vi que la gente estaba empezando a ponerse nerviosa", dijo Trump, quien aseguró haber estado pendiente del mercado de bonos, que describió como "muy complicado". "Estuve observándolo. Pero si lo miras ahora, es precioso. El mercado de bonos ahora mismo es precioso", afirmó.

El anuncio de Trump se produjo después de que los bonos del Tesoro a diez años, considerados un refugio seguro en momentos de inestabilidad financiera, sufrieran una fuerte caída a primera hora del día, lo que reavivó los temores sobre la fragilidad del mayor mercado de deuda del mundo. Trump admitió que los mercados bursátiles "se veían bastante apagados" en los últimos días, pero sostuvo que hoy es "el día más grande de la historia financiera" de Estados Unidos, con subidas de entre el 6 % y el 8 % en Wall Street tras el anuncio de su nuevo plan.

En cualquier caso, defendió que su decisión no responde a las recientes caídas bursátiles, sino que forma parte de una estrategia para alcanzar acuerdos con los 75 países que, según la Casa Blanca, se han puesto en contacto desde que el 2 de abril anunció los nuevos aranceles. A ese respecto, afirmó que incluso China quiere llegar a un acuerdo, pese a que este miércoles el gigante asiático aumentó del 34 % al 84 % los aranceles a los productos estadounidenses, en respuesta al gravamen total del 104 % que ha entrado hoy en vigor en EE.UU. contra bienes procedentes de China.

"Vamos a llegar a un trato. Vamos a llegar a un trato con China y con todos los demás países. Serán acuerdos justos. Yo solo quiero justicia", afirmó. Pese a que miembros del Gobierno estadounidense repitieron durante días que los aranceles "no eran negociables" y que no habría pausas, Trump se justificó hoy diciendo que "hay que tener flexibilidad". "Podría decir: ‘Aquí hay un muro y lo voy a atravesar, pero tú no puedes atravesarlo’. A veces hay que pasar por debajo, rodearlo o saltarlo", argumentó. Según la Casa Blanca, esta nueva política arancelaria entra en vigor de forma inmediata.