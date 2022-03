Tropas rusas han matado al periodista estadounidense Brent Renaud durante un ataque en la ciudad ucraniana de Irpín, a las afueras de Kiev, según ha confirmado el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov. "Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania", ha asegurado en Facebook.

Pese a que en un primer momento se creía que trabajaba para el New York Times, el periódico ha aclarado que Renaud "no estaba trabajando con ninguno" de sus departamentos en Ucrania. "Aunque había contribuido para el Times en el pasado (más recientemente en 2015), no estaba trabajando con ninguno de nuestros departamentos del Times en Ucrania", explica en una nota.

El medio subrayó que la información que ha circulado de que la víctima era un periodista del NYT proviene del hecho de que llevaba una "identificación de prensa del Times que le fue emitida para una cobertura hace muchos años". El New York Times señaló que está "profundamente entristecido por el fallecimiento de Brent Renaud", que describió como un "talentoso cineasta" que había colaborado con el medio a lo largo de los años.

Cliff Levy, uno de los responsables del diario neoyorquino, mostró en Twitter, su profunda tristeza "al enterarse de la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, Brent Renaud", quien según explica, era "un fotógrafo y cineasta talentoso".