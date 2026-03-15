El trágico relato de dos hermanos cisjordanos que han perdido a su familia por un tiroteo israelí: "Pude oír a mi madre llorando y, de repente, se detuvo"

Un familiar lleva el cuerpo de un niño durante el funeral de cuatro miembros de la familia palestina Bani Odeh en Tamún

El contexto Las fuerzas israelíes mataron a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) tras abrir fuego contra su coche en la zona de Tamún, en el norte de Cisjordania. Dos de los hermanos sí pudieron sobrevivir.

En Cisjordania, Israel mató a cuatro miembros de la familia Bani Odeh, incluidos dos niños, tras abrir fuego contra su coche en Tamún. Dos hermanos sobrevivieron y narraron los hechos, denunciando que fueron golpeados por agentes israelíes. La Media Luna Roja Palestina criticó que el Ejército israelí impidiera inicialmente el acceso de ambulancias al lugar. El vehículo de la familia fue destruido y dos miembros más fueron arrestados. España condenó la violencia en Cisjordania y pidió a Israel que detenga la escalada de violencia, destacando la preocupación por los ataques a lugares de culto y la persecución a activistas israelíes.

Israel ha matado a cuatro miembros de una misma familia (padre, madre y dos niños) tras abrir fuego contra su coche en la zona de Tamún, en el norte de Cisjordania, en un nuevo ataque eclipsado por la guerra de Irán que deja a un lado la operación que el Ejército israelí mantiene en la zona. Eso sí, fuera del coche estaban dos hermanos de la familia que han sobrevivido y han narrado los hechos.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad Palestino, los fallecidos son Ali Bani Odeh (el padre, de 37 años), Waad Bani Odeh (la madre, de 35), y los hijos Mohamed Bani Odeh, de cinco años, y Ozman Bani Odeh, de siete. La agencia oficial palestina de noticias, Wafa, recoge que otros dos hijos que estaban fuera del coche, Mustafa y Jaled (de ocho y diez años) sobrevivieron.

"De repente, se oyeron disparos. No sabíamos de dónde venían. Todos en el coche murieron excepto mi hermano Mustafa y yo", relata en un vídeo compartido en canales palestinos Jaled, el otro hijo que sobrevivió al tiroteo. En las imágenes, el menor de edad relata que los agentes israelíes les propinaron tanto a él como a su hermano una paliza.

"Oí a mi padre gritar 'Soy testigo de que no hay más dios que Alá' y entonces no dijo otra palabra. Pude oír a mi madre llorando y, de repente, se detuvo. No oí ni un sonido de mis hermanos", ha comentado sobre lo sucedido.

La Media Luna Roja Palestina denunció sobre las 2:00 hora local que el Ejército de Israel impedía el acceso de sus ambulancias al lugar del ataque. Poco después, señaló que los soldados les permitieron encontrarse con los dos niños supervivientes y progresivamente recibieron los cadáveres de los fallecidos.

Otro vídeo compartido en distintos canales y redes sociales utilizadas por periodistas palestinos muestran un vehículo del Ejército israelí llevarse el coche, destruido por los disparos, de la familia. Según Wafa, agentes israelíes arrestaron además a otros dos miembros de la familia Bani Odeh, Mahmud, Hasán (19 años) y Yaman (15) en redadas en sus viviendas.

Según fuentes de seguridad recogidas por el canal 12 de la televisión israelí, los militares abrieron fuego contra el vehículo cuando percibieron que se acercaba a toda velocidad contra una de sus posiciones. En cambio, según ha recogido la Agencia Efe, el Ejército no ha realizado declaraciones de lo sucedido al medio y han emplazado a la Policía, quienes tampoco han respondido.

España condena lo sucedido

Por su parte, España ha condenado la violencia en Cisjordania y ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin a la escalada de violencia.

"España traslada su profunda consternación y condena por la muerte de ciudadanos palestinos en Cisjordania, así como por la persecución y violencia sistémica ejercida sobre los activistas israelíes que defienden los derechos y dignidad de los palestinos", ha explicado Exteriores en un comunicado.

El gobierno español ha señalado que "las impunes acciones perpetradas por colonos violentos" atentan contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacan sus propiedades y bienes y destruyen sus medios de vida, como los campos de olivos o las infraestructuras de empresas, forzando en última instancia el desplazamiento forzoso de los palestinos de sus tierras y hogares.

España reitera su especial preocupación por los inaceptables ataques a lugares de culto, en última instancia el ataque contra la mezquita de Duma perpetrado por colonos. "España seguirá condenando todas las agresiones contra la libertad de culto y que inciten discursos de odio por motivos religiosos", añade Exteriores.

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