El todopoderoso Cártel de Jalisco en México: diez mil millones en drogas, control de las alcaldías y submarinos para transportar la mercancía

La otra cara 'El Mencho' dirigía el cártel junto a sus hijos, 'El Menchito' y 'La Negra', mientras su cuñado lidera 'Los Cunis'.

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como 'El Mencho', ha desestabilizado por completo México, y no es para menos. En sus zonas de influencia, el cártel de Jalisco Nueva Generación tiene más poder que el propio Estado mexicano e incluso podría competir con el ejército.

'El Mencho' era uno de los fugitivos más buscados del mundo y, para México y EEUU, el narco 'enemigo número uno'. Ambos Gobiernos ofrecían hasta 15 millones de dólares por pistas que llevaran a detenerlo.

Él lideraba el cártel, donde estaba involucrado el resto de su familia: sus hijos, 'El Menchito' y 'La Negra', detenidos, manejaban las finanzas del grupo criminal; mientras su cuñado comanda 'Los Cunis', otra banda que colaboraba con el cártel.

Para entender la capacidad económica y estructural del cártel Jalisco NG, hay que tener en cuenta que ha llegado a ganar hasta diez mil millones de dólares al año gracias al tráfico de metanfetamina, heroína y fentanilo.

Sus orígenes surgieron de la mano de 'El Cartel de Sinaloa' y en 2011 se produjo su revelación pública e independiente con la exhibición de 35 cadáveres en el centro de una ciudad en México. Desde entonces, sus marcas más reconocibles han sido el tráfico de drogas, la violencia, la tortura y las extorsiones.

Armas, soldados y dinero

Además del dinero, es uno de los cárteles más ricos en armas, hombres, que podrían llegar hasta los 33.000 y drogas. Controla desde alcaldías hasta el gobierno y se consolidó como el primero de su tipo porque desde sus inicios se enfocó en reclutar a líderes de cárteles rivales.

Les instruía en ranchos como el de Izaguirre, un centro de reclutamiento donde se formaba a hombres para matar y descuartizar cuerpos. Aunque ello siempre lo han negado, también servía como un campo de exterminio.

El cártel de Jalisco Nueva Generación está presente en 21 de los 32 estados mexicanos, pero su droga no solo se queda en el país. Gracias al uso de drones, túneles o submarinos, la mercancía llega a toda América, Asia y Europa. Según la DEA, está presente en 40 países, entre ellos, España.

Aquí, la Policía Nacional incautó en noviembre más de 1.870 kilos de cocaína y detuvo a 20 personas.

