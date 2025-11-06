Ahora

Revolución política

Todas las diferencias entre Zohran Mamdani y Donald Trump más allá de la política: su edad, sus orígenes y el trato a la gente

Los detalles El alcalde de Nueva York se ha convertido en el nuevo enemigo político de Donald Trump. El demócrata representa lo opuesto al presidente en un momento de máxima polarización social.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York.
Zohran Mamdani está revolucionando la política en Estados Unidos. El recién electo alcalde de Nueva York representa todo lo opuesto a Donald Trump, en un momento en el que la sociedad estadounidense se encuentra en altos niveles de polarización.

Más allá de la clara diferencia ideológica, Mamdani y Trump son lo contrario hasta en las cuestiones más nimias. Por ejemplo, el presidente es a sus 79 años el mandatario más longevo de la historia del país. Supera en más del doble la edad de Mamdani, que tiene 34 años y también es el alcalde más joven en un siglo.

Sus orígenes tampoco podrían ser más distintos. Trump es nieto de un empresario alemán que hizo fortuna en Estados Unidos y nació en el seno de una familia rica y poderosa. Mientras que el demócrata es hijo de padres migrantes, nació en Uganda y llegó a la ciudad de los rascacielos con tan solo siete años.

También es muy distinta su forma de relacionarse con la gente. Mientras Mamdani se muestra accesible y relajado, Trump ha demostrado en numerosas ocasiones que mantener, siquiera las formas, no se le da muy bien.

"Tu líder va a venir a verme muy pronto, le hablaré de ti, tu tono es muy malo, has sentado un mal precedente", decía una vez a un periodista en la Casa Blanca.

Trump no oculta el desprecio que le tiene al nuevo alcalde de Nueva York, incluso le ha atacado con su peculiar sentido del humor diciendo que "soy un presidente mucho más atractivo que él".

Por su parte, Mamdani ha sido tajante: no apoyará la política migratoria de Trump y promete plantar cara a esta Casa Blanca. Se posiciona como un "alcalde que no permitirá que la Policía de Nueva York busque coordinarse con Donald Trump" y que subirá los impuestos a los más ricos en la ciudad, incluido el propio Trump.

