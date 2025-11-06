Mamdani, rapero frustrado y accionista del Oviedo: lo que no sabías del nuevo alcalde de Nueva York

Los detalles El alcalde electo de la ciudad neoyorquina trató de hacerse un hueco en la música con canciones de rap en las que mezclaba ritmos africanos y letras sobre migración y desigualdad, mostrando el mismo compromiso social visto durante su campaña.

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ha captado la atención de muchos, especialmente de los jóvenes neoyorquinos, aunque no cuenta con el apoyo de Donald Trump. Su historia está llena de curiosidades, como ser accionista del Real Oviedo desde 2012, cuando el club estaba en crisis. El equipo asturiano lo felicitó por su victoria. Antes de la política, Mamdani fue rapero bajo el nombre 'Mr. Cardamom', abordando temas de migración e igualdad. También trabajó como consejero hipotecario en Queens, ayudando a familias con bajos ingresos. Su vida personal refleja modernidad, ya que conoció a su esposa en una aplicación de citas.

Zohran Mamdani es nuevo alcalde de Nueva York y su elección no ha dejado perplejo a nadie. Mientras los jóvenes neoyorquinos lo apoyan en masa, Donald Trump no tan fiel seguidor del nuevo gobernante. Y, pese a que su victoria ha sido muy sonada, todavía ha aspectos de él que se desconocen.

Por ejemplo, el alcalde electo de Nueva York compró una acción del Real Oviedo en 2012, cuando el club estaba al borde de la desaparición, que todavía conserva. "Acabo de comprar una acción. ¿Quizá sea el primer accionista del Oviedo con sede en Maine?", publicaba en su cuenta de X.

En la actualidad, el equipo asturiano lo ha recordado y ha felicitado a Mamdani por la victoria: "¡Enhorabuena por tu victoria! Nueva York ahora tiene un color mucho más azul Oviedo".

Además, Mamdani pasará también a la historia por su pasado más bien atípico. Hace menos de una década y bajo el nombre artístico de 'Mr. Cardamom', trataba de hacerse hueco en el panorama musical a golpe de rap. En sus canciones mezclaba ritmos africanos y letras sobre migración y desigualdad.

Un compromiso social que ya empezaba a florecer y que consolidó en su faceta de consejero hipotecario en Queens donde ayudaba a familias con bajos ingresos a no perder sus casas. "La clase trabajadora está siendo expulsada de la ciudad que ellos mismos construyeron", decía por entonces.

De Mamdani cautiva su frescura. Se podría calificar de un hombre moderno, tanto que conoció a su mujer a través de una aplicación de citas. Porque aunque pasen los días, el nuevo alcalde de Nueva York no deja de sorprendernos.