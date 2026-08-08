Rusia sigue masacrando Kyiv: un nuevo ataque masivo sobre la capital de Ucrania deja cuatro muertos, incluido un menor

Los detalles A eso de la medianoche, la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de varias oleadas de drones. Zelenski ha pedido a sus socios "más presión" sobre los rusos y armamento para proteger a la ciudadanía.

Rusia ha lanzado un nuevo ataque sobre Kyiv, bombardeando la capital de Ucrania y causando la muerte de al menos cuatro personas, incluido un menor, además de dejar varios heridos. La ofensiva comenzó poco después de medianoche, cuando la Fuerza Aérea de Ucrania alertó sobre la aproximación de drones. Las explosiones continuaron durante la noche, generando incendios y advertencias de ataques con misiles balísticos. Este ataque se suma a uno previo que dejó 17 muertos y numerosos heridos. Volodímir Zelenski ha pedido mayor presión sobre Rusia y nuevas sanciones para impedir la producción de misiles balísticos, además de solicitar más armamento para proteger a la población ucraniana. Por su parte, Rusia ha justificado los ataques señalando que se dirigieron a instalaciones militares y depósitos de combustible.

Rusia ha vuelto a atacar Kyiv. Ha vuelto a bombardear la capital de Ucrania. El Ejército de Vladímir Putin, en una nueva ofensiva sobre la ciudad, ha matado al menos a cuatro personas, entre las que hay un menor de edad, y ha dejado varios heridos en un bombardeo tras el que Volodímir Zelenski ha reclamado a sus socios mayor "presión" sobre los rusos.

La ofensiva ha comenzado poco después de las 00:00. En ese momento, la Fuerza Aérea de Ucrania alertó de la aproximación de varias oleadas de drones hacia Kyiv y su área metropolitana.

Las primeras explosiones, según recoge 'Kyiv Independent', sonaron a eso de las 00:45. Minutos después, se escucharon más bombas. Mientras los equipos de rescate trabajaban para controlar los incendios en el distrito de Brovari, se escucharon más detonaciones mientras se advertía de ataques con misiles balísticos.

El nuevo ataque sobre Kyiv se produce apenas días después de esa ofensiva que acabó con la vida de 17 personas y que dejó una treintena de heridos en la capital. "Putin por sí solo no quiere y se aferra a sus misiles balísticos y drones para mantener la guerra en marcha. Hace falta más presión", ha insistido Zelenski.

El presidente ha explicado que hay que imponer "nuevas sanciones" que impidan que Rusia pueda producir misiles balísticos. además, ha pedido suministrar a Ucrania el armamento necesario para proteger a la ciudadanía.

"Todo esto funciona y ayuda a proteger vidas cuando lo tenemos aquí, en Ucrania, en lugar de acumular polvo a miles de kilómetros de los ataques rusos contra la vida", ha expuesto.

Brovari, situado al este de Kyiv, había sufrido recientemente otro ataque ruso a gran escala que dejó ocho muertos en una estación de tren. El bombardeo llega mientras la localidad trata de recuperarse de tal bombardeo, uno de los más graves desde el comienzo de la invasión rusa.

Rusia habla de objetivos militares

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha emitido un comunicado en el que ha dado más detalles de los ataques que, dice, se han dirigido sobre instalaciones de la industria armamentística y un depósito de combustible.

"En ese depósito se reabastecen diariamente camiones cisterna que se envían al este del país para apoyar a los contingentes de tropas ucranianas", han detallado.

Asimismo, ha informado del empleo de drones para "interceptar" dos buques que transportaban armas y material militar a puertos de Ucrania desde Odesa.

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