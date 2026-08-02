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En Twin Falls, EEUU

Al menos tres muertos y dos heridos en un tiroteo en Idaho: el autor de los disparos, abatido

¿Qué ha pasado? La Policía está investigando los disparos entrevistando a "cientos de personas" que se encontraban en las inmediaciones. No han aclarado si han sido los agentes los que han acabado con la vida del atacante.

La Policía investiga un tiroteo en Idaho La Policía investiga un tiroteo en IdahoReuters
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Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas tras un tiroteo en la localidad de Twin Falls, en el Estado de Idaho, en el noroeste de EEUU. El atacante, según han informado las autoridades locales, ha fallecido.

"El presunto autor de los disparos ha muerto. Estamos trabajando para determinar su identidad y qué le impulsó a esto", ha declarado Matthew Hicks, jefe de la Policía de Twin Falls, sin detallar si han sido los agentes los que han abatido al atacante.

En ese sentido, Hicks ha agregado que había "varias personas recibiendo tratamiento por lesiones" en un hospital local y que están tratando de interrogar a "cientos de personas" que estaban en la zona, en las inmediaciones de un restaurante de la cadena 'In-N-Out', en el momento del tiroteo.

"Tenemos literalmente a cientos de personas que, de una forma u otra, estaban en las inmediaciones de este restaurante en ese momento y a las que estamos entrevistando en este instante", ha expuesto.

La Policía ha cerrado carreteras y un puente cercano durante el operativo. Ha pedido a los residentes que se mantengan alejados de la zona.

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