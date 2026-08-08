Trump muestra su apoyo a De la Espriella y destinará 1.000 millones de dólares a Colombia para un paquete de seguridad

El contextoEEUU prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia para apoyar al nuevo Gobierno ultraderechista de Abelardo de la Espriella, que estrecha vínculos con la Administración Trump tras la tensa relación del mandatario estadounidense con el expresidente Gustavo Petro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos destinará 1.000 millones de dólares a Colombia para apoyar al nuevo Gobierno del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella. Este paquete de asistencia en seguridad, anunciado durante la investidura del mandatario, busca reforzar las fuerzas de seguridad colombianas contra el terrorismo y el crimen, ampliando la erradicación de cultivos de coca y combatiendo el tráfico de cocaína. Además, Washington apoyará a Bogotá en recuperar territorios controlados por grupos armados y mejorar la coordinación fronteriza. Esta iniciativa marca una nueva etapa en las relaciones entre ambos países, tras tensiones con el expresidente Gustavo Petro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos prevé destinar 1.000 millones de dólares a Colombia, una cantidad que forma parte de un paquete de asistencia en materia de seguridad destinado a apoyar al nuevo Gobierno del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella. El anuncio se ha producido con motivo de la investidura del nuevo mandatario.

La Administración de Donald Trump ha señalado que, en coordinación con el Congreso, esta asistencia será anunciada como uno de los pilares de la "renovada alianza" entre ambos países.

El paquete contempla reforzar las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales con la ayuda de tecnología estadounidense, una mayor capacidad operativa y operaciones coordinadas con las fuerzas de EEUU. También prevé ampliar significativamente la erradicación de cultivos de coca y las operaciones destinadas a detectar, interceptar y detener el tráfico de cocaína, además de perseguir las finanzas de las organizaciones criminales.

Washington también ha ofrecido apoyar los esfuerzos de Bogotá para recuperar el control estatal de territorios dominados por grupos armados, proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y frenar los flujos de migración irregular mediante una mayor coordinación fronteriza. También contempla la cooperación económica en ámbitos como la energía, los minerales críticos, las infraestructuras, la tecnología y la energía nuclear civil.

El Departamento de Estado ha enmarcado estas medidas en una nueva etapa de la relación entre ambos países. Previamente, Trump mantuvo una relación tensa con Gustavo Petro, expresidente colombiano, en una etapa marcada por los desencuentros, sobre todo en asuntos migratorios y de seguridad.

La llegada de Abelardo de la Espriella que ha planteado una política de ultraderecha y una mayor presión contra los grupos armados y el narcotráfico, abre ahora una nueva etapa en los vínculos entre Bogotá y Washington. En la sesión de investidura presidencial participaron la mayoría de los presidentes latinoamericanos que forman parte de la alianza de Gobiernos de derecha de la región que han estrechado lazos con la Administración Trump, principalmente en materia de seguridad e inmigración.

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