Temor ante el aumento del riesgo de atentados en la UE por la guerra en Irán: "Alimenta a los reaccionarios"

La Policía de Noruega investiga una fuerte explosión que se produjo durante la madrugada en la entrada de la embajada de Estados Unidos en Oslo, capital del país. "Vi una espesa capa de humo que cubría las calles", cuenta un testigo. Las autoridades noruegas lo han calificado como un "ataque selectivo" y una de las hipótesis es que se trata de un acto terrorista.

Precisamente, Europol alertó el jueves del aumento de riesgo de atentados en la Unión Europea, aunque el miedo a un atentado afecta también a Estados Unidos. Cabeza abajo y con las manos en alto, los pasajeros de un vuelo desviados a Atlanta vivieron un amplio operativo policial y del FBI por amenaza de bomba.

En este sentido, la profesora de Ciencias Políticas Ruth Ferrero señala que "hay un malestar creciente entre determinadas poblaciones que consideran que lo que están haciendo EEEUU e Israel puede ser leía por parte de algunos colectivos como una amenaza a su propia existencia y, por tanto, quieran contraatacar".

En Madrid, la Policía Nacional desarticuló este sábado una célula yihadista en Vallecas y detuvo a dos personas. Mientras, a miles de kilómetros, en Azerbaiyán, las autoridades desarticularon una célula iraní que, según dijeron, planeaba ya ataques terroristas tras el ataque a su país.

"Esto lo que hace es alimentar a los reaccionarios y a los que plantean que las sociedades diversas no son sociedades sostenibles de alguna manera", subraya al respecto Ruth Ferrero.

España mantiene el nivel de alerta 4, un riesgo alto de sufrir un atentado que se mantiene desde los últimos 10 años.

