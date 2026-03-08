Investigan una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo

¿Qué ha pasado? Durante la madrugada, varios testigos afirman que se produjo un gran estruendo que originó una larga columna de humo en el edificio consular. "No se han reportado heridos", cuenta la Policía.

La Policía de Noruega investiga una explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo, ocurrida durante la madrugada. Testigos reportaron un fuerte estruendo seguido de una columna de humo. Servicios de emergencia y guardias acudieron al lugar, confirmando que no hubo heridos. Mikael Dellemyr, jefe de respuesta de emergencia, informó de daños menores en la entrada consular. La Policía busca a los responsables y ha descartado vínculos inmediatos con los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán. La ministra de Justicia, Astri Aas-Hansen, calificó el incidente como "inaceptable". La seguridad en embajadas estadounidenses se ha reforzado debido al conflicto en Oriente Medio.

La Policía de Noruega está investigando una "fuerte explosión" ocurrida durante la madrugada en la entrada de la embajada de Estados Unidos en Oslo, capital del país. El aviso se dio a la 01:00 hora local y, según testigos a los que citan medios locales, se produjo un fuerte estruendo y luego una larga columna de humo.

Hasta allí se desplazaron guardias, investigadores y servicios de emergencia. Tras contactar con la embajada, han confirmado que "no se han reportado heridos", tal y como afirma la Policía noruega en un comunicado en su sitio web.

"La Policía cuenta con amplios recursos para mantener la seguridad en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos", cuentan los agentes, que exponen que "no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados".

Mikael Dellemyr, jefe de respuesta de emergencia, ha confirmado "daños menores en la entrada consular" de la embajada. La Policía, por su parte, ha registrado la zona para asegurarse de que no hay más objetos peligrosos y para buscar a los autores o personas involucradas en el incidente.

Hasta el momento lo sucedido no se ha vinculado a los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán en la guerra en Oriente Medio. "Es demasiado pronto", dice Dellemyr, que afirma que no había "amenaza conocida contra la embajada".

La explosión ha tenido lugar en medio de una alerta en varias embajadas de EEUU debido a la guerra que libran en Irán junto a Israel, algo que ha llevado a aumentar las medidas de seguridad en distintas sedes diplomáticas.

"Es natural ver esto en el contexto de la actual situación de seguridad y que esto podría ser un ataque dirigido deliberadamente contra la embajada de Estados Unidos", ha expuesto el portavoz de la Policía, Frode Larsen, en una conferencia de prensa.

"Una de nuestras hipótesis es que pueda haber sido terrorismo, pero exploramos otras opciones", ha añadido Larsen.

La ministra de Justicia y de Situaciones de Emergencia, Astri Aas-Hansen, dijo a la agencia noruega NTB que la explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo se está tomando muy en serio y que se trata de un incidente "inaceptable".

