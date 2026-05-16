Trump asegura que EEUU ha eliminado en Nigeria al número dos del Estado Islámico

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que, tras una "misión muy compleja y meticulosamente planificada", han conseguido acabar con el "terrorista más activo del planeta".

Donald Trump ha anunciado que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en colaboración con Nigeria, han eliminado a Abu-Bilal al-Minuki, el segundo al mando del Estado Islámico y considerado el "terrorista más activo del planeta". Según el presidente estadounidense, la operación fue "meticulosamente planificada" y ejecutada con precisión. Trump destacó que al-Minuki ya no podrá aterrorizar a África ni planificar ataques contra estadounidenses, debilitando así la "operación global" del Estado Islámico. Agradeció al Gobierno de Nigeria por su colaboración en esta misión. El noreste de Nigeria ha sufrido ataques de Boko Haram y su escisión, ISWAP, desde 2009, intensificándose con el apoyo militar estadounidense.

Donald Trump ha afirmado que las Fuerzas Armadas de EEUU, en colaboración con las de Nigeria, han acabado este viernes con a Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando del Estado Islámico y el "terrorista más activo del planeta".

Así lo ha aseverado el presidente estadounidense en una publicación en su cuenta de Truth Social en el mismo día que ha regresado de su viaje a China. "Bajo mi dirección, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria ejecutaron impecablemente una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo, Abu-Bilal al-Minuki, segundo al mando de ISIS (Estado Islámico)", ha publicado.

"Creía poder esconderse en África, pero desconocía que contábamos con fuentes que nos mantenían informados sobre sus actividades. Ya no aterrorizará al pueblo africano ni ayudará a planificar operaciones contra estadounidenses", ha añadido el mandatario estadounidense en su publicación.

Además, Trump ha destacado que con la muerte de al-Minuki la "operación global" del Estado Islámico "se ve considerablemente debilitada". Por ello, ha agradecido al Gobierno de Nigeria su colaboración en la misión antiterrorista.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP). En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años. Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

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