Apartado del cargo el responsable del teleprompter de Trump por presuntas apuestas sobre sus discursos

Los detalles Gabriel Pérez, encargado del teleprompter de Trump desde 2016, usó su acceso para ganar más de 100.000 dólares apostando sobre lo que diría el presidente en sus discursos.

Gabriel Pérez, encargado del teleprompter de Donald Trump desde 2016, ha sido suspendido por el presidente de Estados Unidos tras ser acusado de apostar sobre el contenido de los discursos presidenciales, obteniendo más de 100.000 dólares a través del mercado de predicciones en línea Kalshi. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que Pérez ha sido apartado de su cargo y puesto en baja administrativa sin sueldo, destacando las estrictas normas éticas de la institución. Kalshi informó a los reguladores federales sobre estas apuestas, y su abogado, Robert Denault, señaló que se ha colaborado con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos en la investigación.

Según informan medios estadounidenses, Gabriel Pérez, encargado del teleprompter de Trump desde 2016, habría ganado más de 100.000 dólares (unos 85.900 euros) apostando sobre lo que diría el presidente en sus discursos.

Por esta razón, el presidente de EEUU, Donald Trump, habría suspendido a su operador de teleprompter, acusado de realizar apuestas en el mercado de predicciones en línea Kalshi basadas en los discursos del mandatario.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha indicado que Gabriel Perez había sido apartado del cargo y puesto en baja administrativa sin sueldo por orden del mandatario y que "ya no trabajará en la Casa Blanca". "La Casa Blanca cuenta con normas éticas extremadamente estrictas en cuestiones como esta", ha señalado.

El responsable de cumplimiento de Kalshi ha afirmado que la empresa se había puesto en contacto con los reguladores federales por las apuestas supuestamente realizadas sobre lo que diría el presidente en discursos públicos.

Robert Denault, abogado y responsable de cumplimiento de Kalshi, ha señalado que "el equipo de vigilancia de Kalshi identificó de inmediato, investigó y remitió estas operaciones" a la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés), que tiene autoridad reguladora sobre este tipo de asuntos.

“Hemos estado colaborando con los reguladores en este asunto y les hemos facilitado todas las pruebas que hemos recopilado, como hacemos en cada caso que remitimos”, ha añadido Denault.

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