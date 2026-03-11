El sueño del senador republicano Lindsey Graham con la guerra de Irán: "Tendremos un nuevo Oriente Medio y ganaremos un montón de dinero"

El senador republicano Lindsey Graham sueña con ganar dinero en la guerra de Irán: "Tendremos un nuevo Medio Oriente y ganaremos un montón de dinero"

¿Por qué es importante? Según ha explicado, "Venezuela e Irán poseen el 31% de las reservas mundiales de petróleo". Tras controlar a ambos, "tendremos una alianza" y gran parte de las reservas conocidas de crudo.

El senador republicano Lindsey Graham ha criticado duramente a España y ha realizado declaraciones sorprendentes sobre el conflicto en Irán. Graham, cercano a Trump, no ha olvidado la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al uso de las bases de Morón y Rota. Ahora, asegura que tras la guerra en Irán, "ganaremos un montón de dinero". Según el senador, cuando el régimen de los ayatolás caiga, Estados Unidos tendrá un nuevo Medio Oriente favorable. Además, Graham destaca que Venezuela e Irán poseen el 31% de las reservas mundiales de petróleo, lo cual afectaría a China y beneficiaría a Estados Unidos.

Hace solo 24 horas, el senador republicano Lindsey Graham, mano dura de Trump, se convertía en noticia por atacar duramente a España. Todavía no ha olvidado la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez al uso de las bases militares de Morón y Rota y ya ha lanzado otras declaraciones sorprendentes. En esta ocasión, no ha dudado en asegurar que tras la guerra en Irán "ganaremos un montón de dinero".

De forma literal, el senador republicano ha asegurado que "cuando este régimen caiga", en alusión a lo que queda del régimen de los ayatolás en Irán, "tendremos un nuevo Medio Oriente y ganaremos un montón de dinero".

Y es que, parece que la Administración Trump ya ha hecho las cuentas, cuando se cumple el duodécimo día de la guerra en Oriente Medio. Un conflicto que, recordemos, iniciaron Estados Unidos e Israel al bombardear Teherán el pasado sábado 28 de febrero.

Según ha explicado Lindsey Graham, "Venezuela e Irán poseen el 31% de las reservas mundiales de petróleo" y, tras la detención de Nicolás Maduro a principios de enero y los bombardeos sobre Irán, consideran que van a "tener una alianza con el 31% de las reservas conocidas". Una realidad que ya celebra y que, además, perjudicaría seriamente a China. "Esta es la pesadilla de China. Es una buena inversión", sentencia el republicano.

