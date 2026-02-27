Maduro denuncia que no puede pagar un abogado en Nueva York y pide desestimar el caso

El contexto Maduro y el Gobierno venezolano están sancionados por el Departamento del Tesoro, lo que obliga a pedir licencia para mover fondos. Sus abogados la solicitaron en enero; fue concedida el día 9, pero modificada sin explicación menos de tres horas después.

Nicolás Maduro, detenido en Nueva York junto a su esposa Cilia Flores, enfrenta un proceso judicial por cargos de narcotráfico. Su defensa alega que las sanciones de Estados Unidos bloquean los fondos necesarios para costear su representación legal. A pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) inicialmente concedió una licencia para permitir el pago de su defensa, esta fue modificada sin explicación, impidiendo el financiamiento. El abogado Barry Pollack denuncia que esta situación vulnera los derechos de Maduro, quien carece de recursos propios para contratar un abogado, y solicita al juez que desestime el caso. Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores venezolano exige su liberación, defendiendo a Maduro como "presidente constitucional".

Recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera de juicio en Nueva York, Maduro libra una batalla paralela a la judicial: la de conseguir los recursos para sostener su defensa en el proceso que definirá su futuro en Estados Unidos. Así lo expone su defensa en una carta remitida este miércoles al juez Alvin Hellerstein, en la que sostiene que el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos está bloqueando los fondos con los que pretendía costear su representación legal.

Maduro y el Estado venezolano están sancionados por el Departamento del Tesoro. Eso significa que cualquier transferencia de dinero necesita una licencia especial. A comienzos de enero, los abogados solicitaron ese permiso para poder representarlo y cobrar sus honorarios al Estado venezolano, que —según sostienen— asume legalmente los gastos del presidente y de la primera dama.

La licencia fue concedida el 9 de enero. Sin embargo, de acuerdo con la defensa, menos de tres horas después fue modificada sin explicación, de modo que ya no autorizaba el pago de la defensa de Maduro.

El abogado Barry Pollack formalizó esta denuncia en una moción presentada ante un tribunal federal de Manhattan, un documento citado por 'The Washington Post'. En él acusa a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de impedir que el Gobierno venezolano pague los honorarios del dirigente, pese a que Estados Unidos ha relajado sanciones en otros ámbitos, como el sector energético.

Según Pollack, esta situación vulnera derechos básicos del acusado. "Maduro no dispone de fondos propios para contratar un abogado y está siendo privado de su derecho constitucional a elegir su defensa", afirma el letrado, que pide al juez Hellerstein que desestime el caso.

El abogado subraya además una contradicción clave: la OFAC sí mantiene la licencia que permite pagar la defensa de Cilia Flores, esposa de Maduro y también detenida en Estados Unidos. En un primer momento, la autorización se concedió a ambos, pero solo en el caso del presidente fue modificada.

Para la defensa, esta decisión interfiere directamente en el derecho de Maduro, protegido por la Sexta Enmienda, a contar con un abogado de su elección.

Nicolás Maduro fue capturado junto a Cilia Flores el pasado 3 de enero en una incursión militar estadounidense que dejó más de un centenar de muertos y tras la que el mandatario y la primera dama fueron trasladados y encarcelados en Nueva York. El dirigente, que está acusado de cargos relacionados con el narcotráfico, se declaró no culpable ante un tribunal federal de la ciudad, mientras que el Ministerio de Exteriores venezolano ha pedido esta semana la liberación de ambos, en unas declaraciones en las que su titular, Yván Gil, ha defendido a Maduro como "presidente constitucional" del país.