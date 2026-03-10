El enorme fallo de seguridad de Israel con su embajada en Londres: Mojtaba Jamenei tiene vista directa a ella desde su vivienda en Kensington

Imagen distribuida por la agencia MEHR que muestra a Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, que ha sido elegido como líder supremo de Irán

¿Por qué es importante? El nuevo líder supremo iraní tiene dos lujosos apartamentos que se sitúan a unos 50 metros de distancia y desde la terraza trasera se podría hacer un seguimiento exhaustivo de quién entra y quién sale de la embajada israelí.

Israel ha destacado por su capacidad militar en conflictos como los de Gaza, Líbano e Irán, pero también ha cometido fallos de seguridad significativos. Un ejemplo es la situación en Londres, donde Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo iraní, tiene visión directa de la embajada israelí desde una de sus propiedades. Jamenei, sucesor de su padre, ha amasado una fortuna millonaria a través de empresas fantasma y posee inversiones inmobiliarias en Reino Unido valoradas en más de 100 millones de libras. Entre sus propiedades en Londres, destacan dos apartamentos en Kensington, desde donde puede observar la embajada israelí.

El clérigo, nombrado sucesor de su padre como líder supremo del régimen ayatolá, cuenta con una fortuna millonaria oculta que habría amasado a través de una red de empresas fantasma, que le habría ayudado a canalizar fondos de la venta de petróleo a los mercados occidentales, incluido España.

Según una investigación del 'Financial Times', se estima que solo en Reino Unido el valor de sus inversiones inmobiliarias se eleva a más de 100 millones de libras, unos 115 millones de euros. 'Bloomberg' sitúa esas inversiones en Londres, concretamente en la Avenida Bishops, conocida como la avenida de los billonarios. Solo una de las casas de dicha avenida le costó 33,7 millones de libras en 2014.

Y, entre las 11 propiedades que atribuyen a Mojtaba Jamenei se encuentran dos lujosos apartamentos, valorados en casi 58 millones de euros, en el exclusivo barrio londinense de Kensington. Allí también se encuentra la embajada israelí y, según han informado varios medios británicos, desde allí el nuevo líder supremo tiene visión directa de la misma.

La tiene porque su apartamento se sitúa a unos 50 metros de distancia y desde la terraza trasera se podría hacer un seguimiento exhaustivo de quién entra y quién sale de la embajada israelí. Un enorme fallo de seguridad que habría sido detectado hace algunos meses.

Además, sus viviendas también están bastante cerca del Palacio de Kensington, residencia habitual del príncipe Guillermo, el heredero al trono en Reino Unido.

