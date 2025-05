'SOS': el mensaje de auxilio que los migrantes del centro de detención de Texas han escrito con sus cuerpos mientras esperan a ser deportados

Una treintena de hombres vestidos con monos rojos y naranjas han lazado un mensaje de auxilio desde el patio del centro de detención de Texas, en el que esperan a ser deportados a El Salvador por el Gobierno de Estados Unidos. La obsesión del presidente estadounidense, Donald Trump, por los inmigrantes ha convertido la antiinmigración en la piedra angular de su mandato.

Por ello, y ante el miedo de ser enviados a la megacárcel de El Salvador sin poder hacer nada, tomaron esta medida desesperada al darse cuenta de que la cámara de un dron les estaba grabando. En ese momento, se coordinaron y formaron entre todos la palabra 'SOS', que se puede leer a la perfección desde el aire.

Una llamada de socorro, ya que a muchos de ellos se les acusa de pertenecer a la banda criminal de Tren de Aragua. Una información que ellos mismos han desmentido en numerosas ocasiones, pero que la Administración Trump decide ignorar.

Entre los captados por la cámara se encuentra el venezolano Diover Millán, trabajador de la construcción y sobre quien no pesan antecedentes penales.

El pasado 18 de abril, Millán, que espera a ser extraditado, hacía un llamamiento y aseguraba que le impedían ver a un juez para contarle su situación. "No he tenido fianza, me han quitado todos mis derechos. Me dijeron que me van a deportar", se lamentaba.

Sabe que cuando salga de allí, su destino más probable es la megacárcel salvadoreña de Bukele. Él, como muchos otros, está acusado sin pruebas de pertenecer a pandillas sudamericanas.

Yonathan Betancourt, otro venezolano detenido a la espera de ser deportado de EEUU, niega que pertenezca al grupo criminal Tren de Aragua. "Somos hombres de familia y necesitamos ayuda", reclama.

Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado ya las conversaciones con Libia y con Ruanda para explorar las opciones de enviar a dichos países africanos a migrantes con antecedentes penales detenidos en Estados Unidos. Así lo apuntan en 'The Washington Post', quienes detallan además que en Ruanda se recibió la propuesta "con entusiasmo".