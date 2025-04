Bukele planea duplicar el tamaño de su megacárcel ante el deseo de Trump de enviar a "criminales locales" de EEUU

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, planea duplicar el tamaño de la megacárcel CECOT, que alberga a más de 15.000 presos, incluidos más de 200 migrantes enviados por Estados Unidos. La propuesta fue revelada a la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, durante su visita en marzo. El expresidente estadounidense Donald Trump ha sugerido enviar no solo a migrantes, sino también a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes graves. La Casa Blanca estudia la legalidad de estas deportaciones. En marzo, la administración Trump envió sin juicio a 238 venezolanos y 23 salvadoreños al CECOT, lo que ha generado controversia y acciones legales.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, tiene planeado duplicar el tamaño de la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo, denominada CECOT, donde mantiene a más de 15.000 personas presas entre las que se encuentran más de 200 migrantes enviados por Estados Unidos, tal y como ha informado el Wall Street Journal.

Su plan se lo reveló a la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU; Kristi Noem, en la visita que realizó en marzo para inspeccionar la cárcel, según cuentan fuentes del anteriormente citado medio.

Conocido por las denuncias de abusos a los derechos humanos que sobre él pesan, desde el mes pasado cobró notoriedad cuando recibió a más de 200 migrantes, la mayoría venezolanos, enviados por Trump como parte de su cruzada contra los supuestos extranjeros criminales.

Trump abre la puerta a enviar a "criminales locales"

Además, el estadounidense ha reiterado su intención de no solo mandar allí a personas migrantes sino también a ciudadanos y ciudadanas estadounidenses: "No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país".

Y fue entonces cuando abonó el terreno para que Bukele ponga en marcha la iniciativa para duplicar la megacárcel: "Serán los siguientes, vas a tener que construir como cinco cárceles más".

"Es una cuestión legal"

Es en lo que están en EEUU, tal y como ha explicado la Casa Blanca. están estudiando la legalidad para deportar a ciudadanos estadounidense que cometan crímenes graves a esa megacárcel. Lo confirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, un día después de que Trump se reuniera con Bukele en el Despacho Oval.

"Es una cuestión legal que el presidente está analizando. Solo lo consideraría, si fuera legal, para los estadounidenses más violentos, atroces y reincidentes, a los que nadie quiere en sus comunidades", afirmó.

Un tema, el legal, con el que Trump mantiene una buena batalla tras mandar a más de 200 migrantes al CECOT. El pasado 15 de marzo, la Administración de Trump envió al CECOT, sin proceso judicial previo, a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusa de ser miembros de los grupos criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.

Estas deportaciones llegaron horas después de que el juez federal James E. Boasberg suspendiera durante 14 días la ejecución de cualquier tipo de deportaciones basadas en la ley de Enemigos Extranjeros de 1798. El magistrado tuvo que convocar dos sesiones: una para anular cinco deportaciones iniciales y otra para extender la primera anulación a toda deportación futura.

De hecho, fue durante una pausa en las audiencias judiciales cuando dos aviones, según informa el portal 'Político', salieron desde Texas. En ellos, los migrantes venezolanos deportados. Según la base de datos del seguimiento de vuelos, uno de ellos iba a El Salvador y el otro a Honduras. En el momento de la orden emitida por el juez, ambos estaban ya acercándose a sus destinos.

Los migrantes encarcelados, incomunicados

Bukele ha presumido de la alta seguridad de su cárcel que mantiene incomunicados a los migrantes detenidos, aunque no se les haya probado que tienen delitos pendientes como es el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, enviado por un error administrativo a esa cárcel.

El caso que desató una batalla legal que ya llegó a la Corte Suprema de EE.UU. motivó al senador estadounidense Chris Van Hollen (demócrata) a viajar este miércoles a El Salvador para exigir la liberación de Ábrego García.