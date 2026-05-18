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Cinco muertos en un tiroteo en una mezquita de San Diego: dos tiradores abatidos tras asesinar a tres personas

Los detalles Si bien en un primer un primer momento no se habían reportado víctimas mortales, en una rueda de prensa la policía ha confirmado cinco muertos: dos de ellos eran los tiradores y entre los otros tres fallecidos está un guardia de seguridad.

La Policía de San Diego despliega un operativo en una mezquita tras reportar "tirador activo".La Policía de San Diego despliega un operativo en una mezquita tras reportar "tirador activo".Gregory Bull - AP
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El Departamento de Policía de San Diego, en el estado de California (EEUU) ha desplegado este lunes un fuerte operativo en el Centro Islámico de la ciudad tras recibir reportes sobre la presencia de un "tirador activo". Si bien en un primer momento no se habían reportado víctimas mortales, en una rueda de prensa la policía ha confirmado cinco muertos: dos de ellos eran los tiradores y entre los otros tres fallecidos está un guardia de seguridad.

Tras conocer el despliegue policial en la zona, el mismo alcalde de la ciudad, Todd Gloria, confirmaba que uno de los tiradores había sido abatido. La policía "ha confirmado que no hay ninguna amenaza en curso para la comunidad. Gracias a @SanDiegoPD, @SDFD y a todos nuestros socios de las fuerzas del orden que respondieron rápidamente para proteger vidas y asegurar el área", escribía en una publicación.

Imágenes compartidas en redes sociales y televisiones mostraban a varias personas alejándose de la mezquita, algunos cogidos de la mano y escoltados por agentes de seguridad. El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, indicó por su parte que se encontraba en coordinación con las fuerzas del orden de San Diego para garantizar un desalojo seguro de la zona.

El centro, ubicado en el barrio de Clairmont, en la ciudad de San Diego, supone la mezquita más grande del condado y un punto de reunión clave para la comunidad local.

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