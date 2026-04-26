Serafín Giraldo, inspector de la Policía, sobre si hubo un fallo de seguridad antes del ataque a Trump: "Hay que saber de dónde sacó esa arma"

Los detalles El experto ha explicado que si debe buscar un fallo por el que este individuo ha entrado en el hotel Hilton, donde el presidente estadounidense ha sufrido un tercer intento de asesinato, indagaría en el control de huéspedes y de los objetos que portaban en sus habitaciones.

El inspector de la Policía Serafín Giraldo ha analizado el tercer intento de asesinato contra Donald Trump durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton. Un hombre armado intentó acceder al evento, lo que ha suscitado preguntas sobre posibles fallos de seguridad. Giraldo destaca la importancia de investigar el origen del arma y cómo el individuo, sin antecedentes, la introdujo en el hotel. Sugiere que un posible fallo podría estar en el control previo de huéspedes. Además, señala que la seguridad de eventos presidenciales es extremadamente compleja, especialmente en exteriores, donde los riesgos son mayores, como se ha visto en atentados previos.

El inspector de la Policía Serafín Giraldo ha analizado lo ocurrido en las últimas horas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sufrido su tercer intento de asesinato en la cena de corresponsales de la Casa Blanca celebrada en el hotel Hilton, donde un hombre armado intentó entrar armado al evento. Por su parte, el experto ha hablado sobre si hubo un fallo de seguridad y ha señalado que es fundamental "saber de dónde sacó el arma".

"En principio, la seguridad no es absoluta y nos faltan muchísimos datos para saber si hubo un fallo de seguridad", explica, a lo que añade que "se puede apreciar que en caso de confirmarse que este individuo estaba alojado, tendría que hacerse un control de huéspedes más el control de objetos que portan en sus habitaciones".

Asimismo, dice que es "clave" que el presunto autor no tenía antecedentes y que no constaba en ningún informe como persona peligrosa. "Hay que saber si tenía o no permiso de armas y, por buscar un mínimo fallo, saber de dónde sacó esa arma y cómo tenía esa arma dentro del hotel".

"De encontrar un fallo, lo buscaría en esa fase previa de control de huéspedes", añade. En cuanto a la seguridad de este tipo de eventos, Giraldo expone que es "muy compleja": "En este caso, al tratarse del presidente de EEUU, la seguridad es absoluta. Hay una fase previa, una durante y una posterior".

En cuanto a las diferencias con una acto exterior, dice que controlar un evento de este estilo es mucho más complicado y vulnerable. "Los puntos vulnerables para la seguridad son más críticos. Si os fijáis, los atentados contra Trump se han dado en el exterior, como el de Kennedy", agrega.

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