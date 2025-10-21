¿Puede ser el paso de Sarkozy por la cárcel el más breve de un político? Su defensa recurre la condena

Los detalles El abogado del expresidente francés ha anunciado que han solicitado su puesta en libertad condicional tan solo instantes después de que Sarkozy ingresase en la prisión de La Santé.

Nicolas Sarkozy ha ingresado en la cárcel de La Santé, convirtiéndose en el primer expresidente francés en estar en prisión. Sus abogados, liderados por Christophe Ingrain, han solicitado su libertad condicional inmediatamente tras su ingreso, argumentando que no hay razones para que el tribunal de apelación la rechace. La justicia tiene hasta el 21 de diciembre para decidir si Sarkozy podrá cumplir su condena con medidas como prisión domiciliaria o una pulsera telemática. Si se aprueba, podría pasar las Navidades en casa y asistir libre al juicio de apelación en marzo de 2026. Mientras tanto, Sarkozy planea escribir sobre su experiencia y la injusticia que considera sufrir.

Nicolas Sarkozy ya se encuentra en la cárcel de La Santé. El expresidente ha protagonizado una imagen histórica en Francia, que por primera vez ve a una expresidente entrando en prisión. Ahora, surge la duda de si también podría convertirse en el político con el paso por un centro penitenciario más breve.

Este es el objetivo que sus abogados quieren conseguir. Christophe Ingrain, uno de sus letrados, ha anunciado que ya han presentado una solicitud para su puesta en libertad condicional. Una medida que han tomado instantes después de que Sarkozy entrase en la cárcel.

"Objetivamente, no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", ha señalado, adelantando que "no habrá trato preferente" para él y que "su solicitud se examinará dentro del plazo habitual".

En concreto, la Justicia tiene dos meses para revisar dicha petición. De esta forma, antes del 21 de diciembre, tienen que evaluar si le ponen en libertad con medidas como prisión domiciliaria o pulsera telemática; o por el contrario optan por mantenerle en prisión.

De recibir una respuesta positiva, el exmandatario podrá pasar las Navidades en su casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026.

"Si quienes ordenaron la ejecución provisional de esta sentencia pensaron que quebrantarían su espíritu, su determinación, y le obligarían a agachar la cabeza para admitir actos que no cometió, no sucederá", ha asegurado Ingrain, recalcando que todo este asunto lo que ha hecho es "fortalecer su ira y su rabia".

El abogado ha insistido en que Sarkozy está decidido a "demostrar que es inocente y contárselo al mundo".

Mientras se analiza la solicitud de sus abogados, durante el tiempo que pase en La Santé, el exjefe de Estado tiene intención de aprovechar para "escribir sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.