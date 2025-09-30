Carla Bruni arropa a Nicolás Sarkozy tras conocer su condena a cinco años de prisión: le canta 'Let it be' de los Beatles

¿Por qué es importante? El expresidente francés, condenado a cinco años por el caso Gadafi, escucha a su mujer cantar 'Let it be' en un vídeo que se ha hecho viral; en el muestra que su historia de amor sigue intacta pese a los escándalos.

Carla Bruni ha mostrado nuevamente su apoyo a Nicolas Sarkozy tras su condena a cinco años de cárcel por financiación ilegal de su campaña de 2007. En un vídeo difundido en redes, Bruni le dedica la canción 'Let it be' de los Beatles, simbolizando serenidad en momentos difíciles. La relación entre Bruni y Sarkozy, marcada por la exposición pública, comenzó en 2007 y ha resistido diversas adversidades. Aunque Bruni ha enfrentado acusaciones relacionadas con el caso Gadafi, siempre las ha negado.

Carla Bruni ha querido demostrar, una vez más, que está al lado de Nicolas Sarkozy en los momentos más difíciles. En un vídeo difundido en redes sociales, la cantante aparece con su guitarra y le dedica a su marido 'Let it be', el mítico himno de los Beatles. Un gesto cargado de simbolismo justo después de que el expresidente francés fuera condenado a cinco años de cárcel por la justicia francesa.

"¿Puedo tocarte una canción, amor?", le dice Bruni, mientras Sarkozy responde: "Con mucho gusto". La escena, presentada como espontánea, refuerza la imagen de una pareja que, pese a los escándalos, se mantiene unida.

El expresidente aún desconoce la fecha exacta de su entrada en prisión. La sentencia, firme en lo esencial, establece que Sarkozy deberá cumplir condena por haber financiado de manera ilegal su campaña electoral de 2007 con fondos procedentes del régimen libio de Muamar el Gadafi. Según el fallo, solo podrá recurrir una vez que haya ingresado en la cárcel, lo que garantiza que pasará al menos un tiempo tras las rejas.

Carla Bruni no ha tardado en salir en su defensa. Tras el veredicto del pasado jueves, ya mostró su apoyo públicamente, y ahora lo ha hecho a través de la música. La elección de 'Let it be' no es casual: el clásico de los Beatles es, en sí mismo, un canto a la serenidad en los momentos más oscuros.

La relación entre Bruni y Sarkozy siempre ha estado marcada por la exposición pública. Se conocieron en 2007 en una cita a ciegas que, apenas seis meses después, terminó en boda. Desde entonces, la cantante ha acompañado al expresidente en su carrera política, en su caída y ahora en su condena judicial. Un vínculo que, en su día, pocos consideraban duradero y que sin embargo se ha consolidado frente a todo tipo de adversidades.

No es la primera vez que el nombre de Carla Bruni aparece en las investigaciones. La cantante fue acusada de ocultar pruebas relacionadas con el caso Gadafi y de asociación con delincuentes para cometer fraude. Ella siempre ha negado esas acusaciones, que a día de hoy no se han traducido en una condena.

La escena íntima difundida en vídeo puede parecer un gesto romántico, pero también tiene lectura política. Sarkozy afronta la cárcel, Bruni afronta las críticas, y juntos parecen querer mostrar que su historia de amor resiste incluso al mayor de los reveses judiciales.

