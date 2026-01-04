Sandro Pozzi, sobre Delcy Rodríguez: "Es la líder de facto de Venezuela y la única interlocutora que tiene Donald Trump"

"Ha dejado muy claro que para dialogar se debe hacer sobre la base del respeto de la legislación internacional", comenta Pozzi sobre la vicepresidenta de Venezuela.

Sandro Pozzianaliza la figura de Delcy Rodríguez en Venezuela tras el ataque de Estados Unidos y la posterior detención de Nicolás Maduro.

Según el experto en internacional de Al Rojo Vivo, en estos momentos Delcy "es la única interlocutora que tiene ahora mismo Donald Trump para lidiar con la situación".

Pozzi califica a la vicepresidenta, ahora presidenta interina de Venezuela, como la "líder facto del país". Asimismo, destaca que "tiene vínculos estrechos con los militares". "Los aliados de Maduro todavía mandan en Venezuela 24 horas después del asalto", asegura el experto.

Por otro lado, Sandro Pozzi valora las declaraciones que ha hecho Delcy Rodríguez en las últimas horas y las califica como "desafiantes". "Ha dejado muy claro que para dialogar se debe hacer sobre la base del respeto de la legislación internacional y aquí es lo que se ha violado con esta intervención militar", termina diciendo Pozzi.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí