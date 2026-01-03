Ahora

Tensión internacional

Sandro Pozzi valora las declaraciones de Trump sobre Cuba: "No van a permitir que haya otros regímenes como el de Maduro"

El contextoTras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump abre la puerta a focos de tensión en la región al señalar que Cuba y Colombia podrían ser los próximos "temas de discusión".

Donald Trump ha comentado en la rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) que "Cuba podría convertirse en un tema de discusión", al igual que Colombia. Unas declaraciones que toman fuerza después de que Estados Unidos haya atacado a Venezuela y detenido a Nicolás Maduro y su esposa por 'narcoterrorismo'.

"Cuba no lo está haciendo muy bien, va a ser algo de lo que acabaremos hablando porque está fallando como nación y es algo muy parecido", ha declarado el presidente de Estados Unidos.

Desde laSexta Noticias, Sandro Pozzi, experto en internacional de 'Al Rojo Vivo', ha valorado las declaraciones de Trump, pero en concreto se ha centrado en la figura de Marco Rubio, una de las personas de confianza del presidente y que ha estado a su lado durante la operación de Venezuela.

"Marco Rubio ha comentado que deberían estar muy preocupados (Cuba) tras la intervención en Venezuela. Aquí la clave es él, es el miembro halcón del equipo de Donald Trump y representante del ala tradicionalista del partido Republicano. Y además, está obsesionado con Cuba y Venezuela", ha explicado Pozzi.

Asimismo, ha añadido que desde Estados Unidos "no van a permitir que haya otros regímenes como el de Maduro que le creen problemas de inestabilidad" de cara a sus beneficios económicos y a su posición como influencia en América Latina y el Caribe.

