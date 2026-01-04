Pablo Pombo analiza la imagen de Trump como constructor: "Ve a Cuba como el nuevo negocio de turismo"

El contexo Donald Trump volvió a poner a Cuba en el centro de su discurso tras el ataque a Venezuela. El politólogo Pablo Pombo analiza en laSexta Noticias qué hay detrás de las palabras del presidente estadounidense y su interés estratégico en la isla.

El politólogo y experto en América Latina, Pablo Pombo, ha conectado en directo con laSexta Noticias para analizar las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba durante la rueda de prensa posterior al ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Durante su intervención, el presidente estadounidense lanzó un mensaje directo al régimen cubano. "Cuba no lo está haciendo muy bien, va a ser algo de lo que acabaremos hablando porque está fallando como nación", afirmó Trump, quien además comparó la situación del país con la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro.

Según Pombo, estas palabras no son casuales. El experto explica que para Trump "Cuba tiene un valor muy importante", especialmente dentro de la "visión que tiene como constructor", una forma de entender la política internacional que, según señala, ya se ha visto en otros escenarios como Oriente Medio y su plan para Gaza.

En este contexto, Pombo apunta que Donald Trump ve a Cuba como un posible "nuevo eje" desde el que impulsar intereses económicos, especialmente relacionados con "negocio con el turismo" en la isla.

