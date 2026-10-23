Lula amenaza con una remontada histórica en Brasil: los sondeos dan un empate técnico con Bolsonaro a días de las elecciones

Los detalles El domingo Brasil se enfrenta a la segunda vuelta de las elecciones. En la primera, Bolsonaro fue el candidato más votado. Una situación que podría cambiar por primera vez en la historia del país.

En un hecho sin precedentes en la historia electoral de Brasil, el candidato opositor Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva están empatados en intención de voto para la segunda vuelta, según una encuesta de Datafolha. Ambos tienen el 50% de los votos válidos, lo que indica una recuperación de dos puntos para Lula respecto a sondeos anteriores. Otro estudio de Quaest también muestra un estrecho margen, con Bolsonaro superando por un punto a Lula. Las encuestas reflejan un empate técnico dentro del margen de error. Bolsonaro lideró la primera vuelta con el 47,03% frente al 45,16% de Lula. El electorado brasileño está polarizado, y ambos candidatos cerrarán sus campañas antes de enfrentarse en las urnas. La situación es tensa, ya que nunca un perdedor de la primera vuelta ha ganado en la segunda.

Nunca en la historia ha pasado que el perdedor de la primera vuelta de las elecciones brasileñas gane en la segunda. Sin embargo, a esta hora, eso es exactamente lo que podría ocurrir.

El candidato opositor Flávio Bolsonaro y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, empatan con el 50% de los votos válidos en un sondeo realizado por la empresa demoscópica Datafolha.

Esta es la primera encuesta de la segunda vuelta que da un empate numérico entre ambos candidatos y supone una recuperación de dos puntos de Lula con respecto al sondeo divulgado la semana pasada por la misma firma.

Teniendo en cuenta la intención de voto, Bolsonaro tiene el 47% frente al 46% de Lula, lo que supone una subida de un punto porcentual del gobernante.

Otro sondeo divulgado el miércoles por la firma Quaest también mostró una tendencia de acercamiento entre ambos candidatos, en este caso con una ventaja de un punto para Bolsonaro, 45% contra el 44% de Lula.

En ambas encuestas, los resultados suponen un empate técnico dentro del margen de error, que es de dos puntos porcentuales en cada uno de los estudios.

Para su nueva encuesta, encargada por la televisión Globo y Folha de São Paulo, Datafolha entrevistó a 2.520 electores entre el martes y el miércoles de esta semana.

Bolsonaro fue el candidato más votado en la primera vuelta de las presidenciales, celebradas el pasado 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, y Lula lo escoltó con el 45,16%.

Este fue el resultado más ajustado entre dos candidatos en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales celebradas en Brasil, lo que muestra la extrema polarización del electorado brasileño.

En la reciente historia democrática, se han celebrado balotajes en siete ocasiones y en todas ellas, ha salido ganador el candidato más votado en la primera vuelta.

Lula y Bolsonaro se enfrentarán este viernes en el segundo y último debate televisado, y cerrarán sus respectivas campañas el sábado, en la víspera de la cita con las urnas.

Al son de la canción 'Festa do Lula', el pernambucano lo está dando todo. El domingo se la juega y por eso, con casi 81 años, ha interactuado con chavales durante su primer 'live', vamos, una conexión en directo por redes sociales

Sabe que para una remontada histórica, tiene que hacerse con el voto de los más jóvenes. Lula tiene que atraer el voto de incluso quienes no están obligados a hacerlo: los mayores de 70 años.

Ahora, habrá que esperar para saber quién conseguirá más votos en las urnas y cómo reaccionarán los bolsonaristas si Lula consigue una hazaña histórica.

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