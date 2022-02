El Partido Popular tiene ahora que conseguir apoyos suficientes para poder gobernar en Castilla y León tras el ajustado resultado electoral que no le da una mayoría y le obliga a negociar posibles 'síes' o abstenciones a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la región. Y teniendo en cuenta que el PP evita pronunciarse sobre una negociación con Vox, el PSOE ha movido ficha.

Si el lunes el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, proponía una abstención de los socialistas para que el PP gobierne sin la extrema derecha y desde la Ejecutiva Federal descartaban esta opción, ahora es el propio Pedro Sánchez el quela reconsidera, planteándola durante una intervención en el Senado. "Si quieren la abstención del PSOE, pregunten al PSOE en Castilla y León y expliquen a la ciudadanía por qué ustedes se niegan a tener un partido de coalición con el partido de la ultraderecha".

Dirigiéndose a la bancada de los 'populares', el presidente del Gobierno ha dicho: "Ni el PSOE ni yo mismo somos culpables del adelanto electoral en Castilla y León. Ni el partido ni yo mismo somos culpables ni responsables de los acuerdos que ustedes han mantenido y mantienen con la ultraderecha en Madrid, Murcia, Andalucía y muchos territorios de nuestro país".

Si explican que la ultraderecha es un problema para la democracia, a lo mejor nos podemos entender"

Y de este modo, Sánchez ha pedido al Partido Popular que rompa con Vox en otras instituciones si quieren llegar a plantear una abstención del Partido Socialista: "Si explican a la ciudadanía que hay que hacer un cordón sanitario para proteger la igualdad, a lo mejor nos ponemos de acuerdo. Pero haga una cosa previa con todos aquellos que pactan con la ultraderecha, dígales que rompan también los acuerdos con la ultraderecha".

"Si quieren la abstención del PSOE, explique a los ciudadanos el por qué quiere su abstención. Si explican que la ultraderecha es un problema para la democracia, a lo mejor nos podemos entender", ha apostillado el jefe del Ejecutivo.

¿Es posible un pacto con Vox?

La opción que le daría una mayoría suficiente sería la de un pacto con Vox, ya sea con la formación de extrema derecha dentro del Ejecutivo o apoyando un acuerdo de investidura, pues juntos suman los votos necesarios.

Pero sobre esta opción evitan pronunciarse claramente los 'populares'. Lo que sí ha hecho el candidato del PP es aclarar que su formación no dará un paso atrás en "la igualdad entre hombres y mujeres", una condición de la que ya ha hablado Vox, al pedir la derogación de la ley de violencia de género autonómica. Mañueco no está dispuesto a negociar con ello y ha mantenido que el PP no tiene "líneas rojas, pero sí grandes principios".