Ahora

Dos muertos y 13 heridos

Las imágenes del pánico durante el tiroteo en Teotihuacán (México): "Llamen a la Policía"

El dato Las autoridades mexicanas han identificado al autor del tiroteo. Se trata de Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, que apareció muerto en el lugar de los hechos.

Captan el ataque de un joven mexicano en la zona arqueológica de Teotihuacán (México)Captan el ataque de un joven mexicano en la zona arqueológica de Teotihuacán (México)Reuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Conmoción en México por el tiroteo que se produjo este lunes en las pirámides de Teotihuacán. Un hombre, identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, abrió fuego en la zona arqueológica dejando dos muertos -una turista canadiense y el agresor- 13 personas heridas, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas.

Aquellas personas que estaban cerca del lugar de los hechos compartieron varios vídeos a través de sus redes sociales en los que se escucha uno de los disparos efectuados por el agresor, momentos de pánico de una tragedia que ha conmocionado al país. En uno de los vídeos puede escucharse a una mujer pidiendo que "llamen a la policía".

La Fiscalía General de la República confirmó que se trató de un solo agresor y señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes. La identificación se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales, según informaciones de medios con información de autoridades locales. Los datos y la fotografía de la credencial coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales.

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, donde un sujeto armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada en un momento de alta afluencia turística, lo que provocó escenas de pánico y una estampida. Entre los 13 heridos hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, de acuerdo con el gabinete. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y la secretaria personal de Ábalos, testigos en el Supremo
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Al menos dos muertos y 13 turistas heridos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México
  6. Madonna pierde el vestuario que usó durante su actuación en Coachella con Sabrina Carpenter y ofrece una recompensa a quien lo recupere