Las imágenes del pánico durante el tiroteo en Teotihuacán (México): "Llamen a la Policía"

El dato Las autoridades mexicanas han identificado al autor del tiroteo. Se trata de Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, que apareció muerto en el lugar de los hechos.

El tiroteo en las pirámides de Teotihuacán ha conmocionado a México. Julio César Jasso, de 27 años, abrió fuego en la zona arqueológica, resultando en la muerte de una turista canadiense y el propio agresor. Además, 13 personas resultaron heridas, de las cuales ocho siguen hospitalizadas. Testigos compartieron vídeos del momento en redes sociales, mostrando el caos y el pánico. La Fiscalía confirmó que fue un solo agresor y está investigando la causa de su muerte. El ataque ocurrió en la concurrida Pirámide de la Luna, dejando heridos de diversas nacionalidades, pero aún se desconoce el móvil del ataque.

Conmoción en México por el tiroteo que se produjo este lunes en las pirámides de Teotihuacán. Un hombre, identificado como Julio César Jasso, de 27 años y residente de Ciudad de México, abrió fuego en la zona arqueológica dejando dos muertos -una turista canadiense y el agresor- 13 personas heridas, de las cuales ocho permanecen hospitalizadas y cinco han sido dadas de alta, según informaron las autoridades mexicanas.

Aquellas personas que estaban cerca del lugar de los hechos compartieron varios vídeos a través de sus redes sociales en los que se escucha uno de los disparos efectuados por el agresor, momentos de pánico de una tragedia que ha conmocionado al país. En uno de los vídeos puede escucharse a una mujer pidiendo que "llamen a la policía".

La Fiscalía General de la República confirmó que se trató de un solo agresor y señaló que la causa de su muerte será determinada mediante los protocolos correspondientes. La identificación se realizó tras el hallazgo de una credencial de elector en el sitio, cuyos datos y fotografía coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales, según informaciones de medios con información de autoridades locales. Los datos y la fotografía de la credencial coinciden con el hombre que aparece en los videos del tiroteo difundidos en redes sociales.

El tiroteo ocurrió la mañana del lunes en la Pirámide de la Luna, donde un sujeto armado abrió fuego contra visitantes desde una zona elevada en un momento de alta afluencia turística, lo que provocó escenas de pánico y una estampida. Entre los 13 heridos hay seis ciudadanos estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ruso, de acuerdo con el gabinete. Hasta el momento, las autoridades no han informado el móvil del ataque ni han dado a conocer más detalles sobre el perfil del agresor.

Teotihuacán es uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos de México, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a unos 50 kilómetros de Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026.

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