Rusia ha vuelto a bombardear masivamente Ucrania en la madrugada de este viernes, perpetrando así su mayor ataque aéreo de los últimos dos meses mientras la población dormía y cobrándose al menos una docena de víctimas mortales, entre ellas varios niños.

En la ciudad de Uman, el impacto de un misil ruso en un edificio residencial ha acabado con la vida de 10 personas, incluidos dos niños, mientras que en Dnipró otro proyectil ha golpeado una vivienda matando a una mujer y un niño de tres años, según las autoridades ucranianas, que informan también de varios heridos.

Las alertas antiaéreas se han activado por todo el país y en Kyiv, las autoridades han informado del derribo de 11 de misiles y dos vehículos no tripulados, en el primer ataque de Moscú a la capital ucraniana en 52 días. Una nueva "noche de terror" que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha condenado este viernes, denunciando el ataque con "misiles y drones".

"Hay 10 edificios residenciales dañados en Uman. El bloque entero de uno de ellos ha quedado destruido", ha informado en Twitter, donde ha agregado que "el mal puede ser detenido por las armas, y es lo que los defensores están haciendo" y ha lanzado también un mensaje a la comunidad internacional: "Puede ser detenido con las sanciones. Las sanciones internacionales deben ser aumentadas".

En un segundo mensaje en Telegram, Zelenski ha expresado sus condolencias a "todos los que han perdido a sus seres queridos por el terrorismo ruso". "Estoy agradecido a la Fuerza Aérea, los operadores de armas antiaéreas y a todo el mundo que ayude a superar las consecuencias de los ataques enemigos. A todo el que proteja a nuestro pueblo", ha señalado.

"Este terrorismo ruso debe hacer frente a una respuesta justa por parte de Ucrania y del mundo y lo hará. Cada ataque de este tipo, cada ataque maligno contra nuestro país y nuestro pueblo, acerca al Estado terrorista al fracaso y el castigo y no al contrario, como piensan. No perdonaremos ningún crimen y no dejaremos que el invasor evite su responsabilidad", ha aseverado.