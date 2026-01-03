Ahora

Ataque contra Venezuela

Ruido de explosiones, mucha especulación y miedo: así han vivido los venezolanos las primeras horas de los ataques estadounidenses

Los detalles La incertidumbre fue total en Venezuela durante los primeros momentos hasta la llegada de las noticias del exterior: "Ya la cosa se empezó a poner grave cuando muchos familiares afuera empezaron a llamar".

Peatones corren tras escuchar explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, la madrugada de este sábado.
Estaban en casa, durmiendo, de madrugada, cuando escucharon varias explosiones y al asomarse a las ventanas, vieron columnas de fuego y humo. Los vídeos de cómo los venezolanos han vivido los ataques estadounidenses están dando la vuelta al mundo.

"Se escuchaban detonaciones, pero lo que pasó es que muchos venezolanos pensamos que esas detonaciones era fuegos artificiales", ha contado una mujer que no ha querido mostrar su rostro ni dar su nombre por miedo.

La incertidumbre fue total durante los primeros momentos hasta la llegada de las noticias del exterior. "No sabíamos nada, pero la cosa se empezó a poner grave cuando muchos familiares afuera empezaron a llamar", ha señalado.

"Si se escuchaba mucho avión y mucho movimiento en la autopista como de carros", ha agregado. Pero sin nada claro todavía, "había mucha especulación". "Muchas personas pensaban como que era el mismo gobierno que estaba haciendo este 'show' para culpar a EEUU y otras personas sí pensaban que era EEUU", ha explicado sobre las primeras horas de los ataques.

Mientas, otro hombre ha señalado que "el acontecimiento empezó como a las dos de la mañana". "Empezaron bombardeando lo que fue las bases militares de Caracas", ha contado bajo petición de distorsionar su voz.

La incertidumbre continuó hasta que llegó la confirmación de Trump. "El momento clave para todos los venezolanos fue cuando los medios internacionales compartieron el tweet de Truth Social de Trump".

Este fue el momento de la confirmación. "Y se sintió un silencio en todas las partes del país. Al menos puedo decir, en Caracas, se sintió un Silencio"

Ahora, desde Venezuela piden que las voces y rostros en sus testimonios sean distorsionados, por miedo a represalias, además de achacar fallos en la cobertura para que no consulten medios internacionales.

