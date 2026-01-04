Dinamarca pide a EEUU a "poner fin a las amenazas" sobre una anexión de Groenlandia: "Ya tenemos un acuerdo de defensa"

El contextoLa primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha respondido de esta manera a las afirmaciones de Trump apuntando que Estados Unidos "necesita" la anexión del territorio autónomo danés.

Tras la incursión en Venezuela, surge la pregunta sobre el próximo objetivo de Estados Unidos. Aunque Cuba es considerado, el discurso de Donald Trump se centra en Groenlandia. Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, ha instado a la Casa Blanca a cesar las amenazas. Trump desea Groenlandia, evidenciado por la visita de su vicepresidente JD Vance y comentarios sobre la "necesidad" de EEUU. La esposa de Stephen Miller publicó un mapa con Groenlandia bajo la bandera estadounidense. Frederiksen recalca que Groenlandia es autónoma y parte de Dinamarca, miembro de la OTAN, y pide a EEUU respetar su soberanía.

Tras la incursión en Venezuela, ya muchos se preguntan cuál es el próximo objetivo de Estados Unidos. Y aunque Cuba parece uno de ellos, en el discurso de Donald Trump hay un territorio mencionado constantemente: Groenlandia. Y, ante las menciones de estos dos últimos días, Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, ha instado a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas".

Que el republicano quiere a Groenlandia es un hecho. Su vicepresidente, JD Vance, visitó el territorio autónomo danés no hace mucho tiempo y, este domingo, directamente ha hablado de que EEUU "necesita" a Groenlandia. Y también la mujer del ultranacionalista asesor de la Casa Blanca Stephen Miller ha publicado en su cuenta de X un mapa de Groenlandia bajo la bandera estadounidense y con un mensaje amenazador: "Pronto".

Y vista la operación militar estadounidense desplegada en Venezuela, la primera ministra de Dinamarca ha salido al paso para pedir "encarecidamente" a Trump y su administración "poner fin a las amenazas" sobre la intención de Washington de anexionarse un territorio que es autónomo, pero que pertenece al estado danés.

"Insto encarecidamente a Estados Unidos a que ponga fin a las amenazas contra un aliado históricamente cercano y contra otro país y otro pueblo, que han dicho muy claramente que no están en venta", ha afirmado Frederiksen en un mensaje publicado en su cuenta en Facebook.

La danesa señala que "no tiene ningún sentido" la postura estadounidense sobre la anexión porque Dinamarca, "y por tanto Groenlandia", ya forma parte de la OTAN y está cubierto por las garantías de seguridad de la Alianza. Además, ha recordado que "ya tenemos un acuerdo de defensa entre el Reino y Estados Unidos que otorga a EEUU un amplio acceso a Groenlandia y hemos invertido significativamente en seguridad en el Ártico".

"Estados Unidos no tiene derecho a anexionarse uno de los tres países de la Mancomunidad", ha concluido.

Groenlandia también responde

También ha respondido a las insinuaciones estadounidenses el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, afirmando que es "irrespetuoso" que Donald Trump hable de 'necesitar' el territorio.

"Hemos sido amigos cercanos y leales de Estados Unidos durante generaciones. Nos hemos mantenido unidos en tiempos difíciles. Hemos asumido la responsabilidad de la seguridad en el Atlántico Norte, y en particular en América del Norte. Eso es lo que hacen los verdaderos amigos. Precisamente por esa razón, la retórica actual y reiterada que proviene de Estados Unidos es totalmente inaceptable. Cuando el presidente de Estados Unidos habla de 'necesitar Groenlandia' y nos vincula con Venezuela y la intervención militar, no solo está mal, sino que es irrespetuoso", ha expresado en un comunicado.

Nielsen ha recordado que Groenlandia es "una democracia que debe ser respetada": "Formamos parte de la OTAN y somos plenamente conscientes de la ubicación estratégica de nuestro país. También entendemos que nuestra seguridad depende de buenos amigos y alianzas sólidas. En ese contexto, una relación respetuosa y leal con Estados Unidos es fundamental. Así ha sido durante décadas. Pero las alianzas se basan en la confianza. Y la confianza requiere respeto".

"Las amenazas, la presión y los rumores de anexión no tienen cabida entre amigos. Así no se le habla a un pueblo que ha demostrado repetidamente responsabilidad, estabilidad y lealtad. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero estas deben llevarse a cabo a través de los canales adecuados y con pleno respeto al derecho internacional. Y los canales adecuados no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en redes sociales", ha concluido.

