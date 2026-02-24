La reina Camila elogia la valentía de Gisèle Pelicot: "Pensé que nada podría sorprenderme, pero su caso me dejó sin palabras"

Los detalles La reina Camila ha mantenido un encuentro, que ha durado cerca de 30 minutos, con Gisèle Pelicot para hablar sobre las memorias que ha publicado. Un libro que ha admitido que le ha dejado "sin palabras".

Gisèle Pelicot, destacada figura en la lucha contra la violencia sexual, se reunió con la reina Camila en Londres para presentar sus memorias, donde narra las violaciones con sumisión química que sufrió durante casi una década por parte de su exesposo y otros cincuenta hombres. La reina Camila expresó su admiración por la valentía de Pelicot al renunciar al anonimato en el juicio de 2024 y su determinación de dar visibilidad a las víctimas. Pelicot, de 73 años, busca enviar un mensaje de esperanza y dignidad a las mujeres en situaciones similares. Su exesposo, Dominique Pelicot, fue condenado a 20 años de prisión, y los otros hombres también recibieron penas de cárcel.

La francesa Gisèle Pelicot, figura mundial en la lucha contra la violencia sexual, ha mantenido un encuentro con la reina Camila en Clarence House con motivo de su visita a Londres para presentar las memorias que ha publicado donde relata las violaciones con sumisión química que sufrió durante casi una década a manos de su exesposo y medio centenar de hombres.

Un libro que la reina Camila ha reconocido que le dejó "sin palabras". Durante el encuentro que han mantenido, de unos 30 minutos, la esposa de Carlos III le ha asegurado a su invitada que había leído en los últimos dos días la traducción al inglés de sus memorias 'Un himno a la vida'.

"No podía dejarlo. He conocido a muchas sobrevivientes de violación y abuso sexual; pensé que nada podría sorprenderme, pero su caso me dejó sin palabras", ha comentado Camila, en declaraciones recogidas por la agencia británica PA.

La reina ha elogiado la valentía de Pelicot, de 73 años, al renunciar al anonimato durante el juicio a sus agresores en 2024 y ha destacado su determinación de promover la visibilidad de las víctimas de violencia sexual.

Como parte de su gira de presentación del libro en el Reino Unido, Pelicot participó el pasado viernes en un acto en el Royal Festival Hall londinense, donde las actrices Kate Winslet, Kristin Scott Thomas y Juliet Stevenson leyeron fragmentos de la obra.

Durante el evento, la autora destacó que su intención era "enviar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares" y subrayó la necesidad de que las afectadas sean tratadas con dignidad y respeto.

Pelicot explicó previamente en una entrevista con la BBC que sintió un gran honor al recibir tras el juicio un mensaje personal de Camila, en el que ésta le expresaba su admiración por su coraje y entereza.

Gisèle Pelicot decidió renunciar a su anonimato y relatar públicamente los abusos a los que la sometió su exmarido Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión en diciembre de 2024, quien no solo la violó sino que propició que cincuenta hombres desconocidos también la agredieran.

Además del esposo, los otros cincuenta hombres fueron hallados culpables de violación u otros delitos sexuales y también recibieron distintas penas de cárcel tras un juicio de tres meses y medio que acabó en diciembre de 2024 en la localidad francesa de Aviñón.

