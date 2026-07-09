Inutilizaciones, menosprecios y entregas en comisaría: qué han hecho Sánchez y otros líderes de la OTAN con el revólver que les regaló Turquía tras la cumbre

Los detalles Fuentes del Gobierno han informado a laSexta que el arma ha sido trasladada al Ministerio del Interior y que allí "se va a inutilizar", tras lo que "va a ser inventariada y almacenada".

En la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió a los líderes asistentes, incluido Pedro Sánchez, con un peculiar regalo: un revólver personalizado. Este gesto, cargado de simbolismo, se enmarca en un contexto de refuerzo de la industria armamentística europea. Sánchez ha decidido trasladar el arma al Ministerio del Interior para su inutilización y posterior almacenamiento. Otros líderes han tomado diversas medidas respecto al obsequio: el primer ministro canadiense lo entregó a la Policía Montada, el belga Bart de Wever lo dejó en una caja de seguridad, y el británico Keir Starmer lo dejó en la legación diplomática en Ankara. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea donarlo a un museo militar. El presidente croata, Zoran Milanovic, lo calificó de "chatarra" y planea donarlo a un museo en Zagreb.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el resto de líderes que han participado este martes y miércoles en la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara han recibido un regalo muy peculiar e inesperado del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan: un revólver de seis cartuchos personalizado con el nombre de cada mandatario grabado en el cañón.

Este ha sido un regalo cargado de simbolismo para una cumbre que buscaba reforzar la industria armamentística europea, pero no por ello ha dejado de sorprender a sus destinatarios. Fuentes del Gobierno a laSexta han confirmado que Sánchez ha recibido este reglado y han despejado las dudas sobre qué hará con él.

Así, han explicado que se ha trasladado al Ministerio del Interior y que allí "se va a inutilizar el arma". Tras esto, el revólver "va a ser inventariado y almacenado", según han dicho, de lo que se desprende que podría depositarse en Patrimonio. En estos momentos está en los Servicios de Seguridad de Presidencia del Gobierno y en las próximas horas será enviada a Intervención de Armas de la Guardia Civil, encargada de controlar y custodiar todo lo relacionado con armas. De ahí pasará a ser objeto de colección.

¿Y el resto de líderes?

Mucho de los líderes se han tenido que plantear qué hacer con ese obsequio. El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha entregado a la Policía Montada de Canadá el revólver. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá ha señalado en un comunicado que el obsequio "está siendo transferido a la Policía Montada para su desactivación" y las autoridades canadienses ha añadido que la munición del arma "se quedó en Turquía". Ahora, el Gobierno canadiense está estudiando "encontrar un lugar adecuado para el regalo, incluido en un museo".

En el caso del primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, fuentes de su gabinete han explicado a Europa Press que De Wever no fue consciente del tipo de regalo que fue recibido por la delegación por parte de Erdogan hasta que se encontraba ya en Bélgica, cuando descubrió "con sorpresa" la naturaleza del obsequio y optó por entregarlo a la Policía del aeropuerto para que se guardara en una caja de seguridad y se le apliquen los protocolos que procedan. El revólver fue recibido en un primer momento por el entorno del mandatario belga y estuvo en todo momento bajo vigilancia, destacan las fuentes, y fue llevado a Bélgica en el vuelo militar en el que regresó toda la delegación al país.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha optado por dejar el arma, directamente, en la legación diplomática de su país en Ankara. Mientras, la italiana Giorgia Meloni lo ha depositado en la sede del Gobierno italiano, el Palazzo Chigi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donará el suyo a un museo militar.

La nota discordante la ha dejado el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, quien ha calificado este jueves de "chatarra" el revólver. "Esta mañana me he enterado de que nos dio gato por liebre con una chatarra. No tengo idea de dónde está, estará en algún lugar del sótano", ha declarado a la prensa, según ha informado el portal local 'Net.hr'. Y añadió: "No me quedó muy claro si está fabricado bajo licencia estadounidense o turca, pero es inusual. Yo disparo con otras armas". Por su parte, la oficina presidencial croata ha informado en un comunicado recogido por EFE de que Milanovic tiene la intención de entregar el arma al Museo de la Policía de Zagreb como pieza de exposición permanente.

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