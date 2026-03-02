¿Quién ejerce ahora el poder en Irán? Un triunvirato de transición con el presidente, un ayatolá y el ultraconservador representante del poder judicial

El contexto La guerra de Trump y Netanyahu contra Irán es ya una guerra en expansión con los ataques de Teherán contra bases estadounidenses. Todo tras la confirmación de la muerte del líder supremo y parte de su familia.

A la muerte del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se suma la de su esposa. Un fallecimiento que hemos conocido este lunes, cuando se cumple el tercer día consecutivo de ataques contra Teherán. Pero Israel y Estados Unidos no solo han descabezado al régimen iraní; también han acabado con todo el eje de la resistencia contra occidente.

El régimen de los ayatolás también controlaba a países satélites o, según se denominan en política internacional países proxi. Hablamos de Siria, con Bashar al Asad; parte del Líbano, con Hizbulá; sin olvidar a Hamás en Gaza.

Ahora, la pregunta tras la caída de Jamenei es quién está liderando. Quién está gobernando Irán. Y la respuesta podría estar dentro de un triunvirato de tres hombres en los que se concentra todo el poder del régimen iraní.

Así, el país está en manos de un triunvirato de transición formado por el presidente, Masoud Pezeshkian, en el cargo desde 2024, y que acaba de nombrar al General de la Guardia Revolucionaria, Majid Ebnelreza como ministro de Defensa interino.

El ayatolá Alireza Arafi sería el segundo hombre fuerte. Chiita de 67 años y uno de los hombres de confianza de Jamenei, acaba de ser nombrado líder supremo en funciones. Y Gholam Mohseni, ultraconservador y máximo responsable del poder judicial.

"Por ahora, y a falta de mayores protestas y presión social dentro de Irán, no parece que haya un desmoronamiento inminente", asegura Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', en declaraciones en Al Rojo Vivo.

El sistema debe sobrevivir a cualquier persona

Una transición ya preparada para evitar un vacío de poder. Porque el objetivo del régimen siempre ha sido asegurarse de que el país no depende de una sola persona para sobrevivir.

La incógnita ahora es cuándo se podrá celebrar el encuentro entre los 88 expertos destinados a elegir al próximo líder supremo de Irán.

De momento, continúan los ataques de las fuerzas armadas de la República. Es más, el presidente Pezeshkian ya ha asegurado con que "continuarán actuando, dejando a los enemigos sin esperanza como siempre".

Aunque, según los expertos, el poder de resistencia del régimen teocrático cada vez es menor. "Estamos hablando de EEUU, de Israel. Solo con Israel sería suficiente, pero además se han apuntado al tinglado Alemania, Francia e Inglaterra. Es como la OTAN pero sin el nombre. Es lo mismo que pasó en Iraq", asegura Nazanin Armanian, politóloga iraní que ha estado este lunes en el ARV.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.