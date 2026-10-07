Quién es David Ellison, el magnate cercano a Trump que ahora controla Paramount, Warner Bros., CNN y CBS News

Los detalles Hijo del magnate de Oracle Larry Ellison, David Ellison se hace con CNN y CBS News, dos medios que han mantenido un duro enfrentamiento con Trump, y los sitúa bajo el control de su nuevo gigante audiovisual.

Un empresario cercano al entorno de Donald Trump acaba de hacerse con el control de algunos de los medios y compañías audiovisuales más importantes de Estados Unidos. David Ellison, al frente de Paramount Skydance, se convierte en uno de los hombres más poderosos de la industria tras cerrar la compra de Warner Bros. Discovery por unos 110.000 millones de dólares.

La operación cambia el mapa de los medios estadounidenses. El nuevo gigante reúne los estudios de Paramount y Warner Bros., las plataformas Paramount+ y HBO Max y, sobre todo, dos grandes divisiones informativas: CNN y CBS News.

Es precisamente el control de estas dos cadenas lo que convierte la operación en especialmente relevante desde el punto de vista político. CNN y CBS News han mantenido en los últimos años una relación especialmente tensa con Donald Trump, que ha atacado públicamente a ambos medios y ha cuestionado en numerosas ocasiones su cobertura.

La llegada de Ellison sitúa ahora esas dos grandes redacciones bajo el paraguas de una misma compañía y en manos de una familia con conexiones con el entorno político y empresarial del presidente estadounidense.

El apellido que está detrás de David Ellison

David Ellison, de 43 años, no procede de la industria de los medios tradicional. Es hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo. El empresario mantiene una relación cercana con Donald Trump y ha tenido presencia en su entorno político y empresarial.

David Ellison ha construido su propia trayectoria en Hollywood. Antes de asumir el liderazgo de Paramount Skydance, desarrolló una carrera como productor cinematográfico y fundó Skydance Media, compañía detrás de algunas de las grandes producciones de Hollywood.

Ahora, su posición es muy diferente. La adquisición de Warner Bros. Discovery coloca bajo su dirección un imperio audiovisual con algunas de las marcas más reconocibles del entretenimiento y la información estadounidenses.

CNN y CBS News, en el centro del debate

La cuestión más delicada no está únicamente en el tamaño del nuevo conglomerado, sino en lo que supone para sus medios informativos.

CNN y CBS News han sido objetivos habituales de las críticas de Trump. El presidente ha mantenido durante años un enfrentamiento público con CNN y, durante su actual mandato, también ha adoptado medidas que han afectado a la relación de la cadena con la Casa Blanca.

Ahora, ambas cadenas pasan a formar parte del mismo grupo empresarial dirigido por Ellison.

El nuevo propietario ha asegurado que la operación no supondrá cambios en la independencia editorial de los medios y ha defendido que los periodistas de CNN y CBS News seguirán tomando sus propias decisiones informativas.

Trump celebra la operación

Por ahora, el presidente estadounidense ha recibido con satisfacción la adquisición. Trump ha calificado la operación de "genial" y ha asegurado que la nueva compañía estará formada por "gente maravillosa".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido