La desesperación de los familiares de las víctimas de la riada en Nepal, la otra imagen de la tragedia: "No podemos averiguar nada"

El contexto Cientos de personas acuden en busca de sus seres queridos a la morgue, donde se han colgado fotos de los cadáveres encontrados, o a las zonas donde hay listas de hospitalizados. "Su nombre no está en la lista… él es su padre", dice una mujer mientras sostiene a otra que no para de llorar.

En Nuwakot, Nepal, Jenisha llora desesperada esperando noticias de su padre tras una riada que ha dejado más de 500 muertos. Como ella, muchos buscan a sus seres queridos en listas de desaparecidos y fotos de cadáveres en Katmandú. Una madre angustiada relata que su hijo camionero está atrapado, mientras una estadounidense se derrumba al saber que su esposo sigue desaparecido tras las inundaciones. Las autoridades han suspendido temporalmente las operaciones de rescate debido al riesgo de una segunda riada, ya que un lago represado comenzó a desbordarse. Nepal monitorea dos lagos en riesgo de desbordamiento, afectando potencialmente a 90.000 personas y dejando más de 1.500 desaparecidos en Nepal y China.

Jenisha llora desesperada en Nuwakot, Nepal. Espera noticias de su padre, del que no sabe nada desde que hace dos días una tremenda riada arrasara todo: ya hay más de 500 muertos y la cifra sigue subiendo. "Su nombre no está en la lista… él es su padre", dice la mujer que la acompaña mientras trata de darle algo de consuelo. Misión imposible.

Jenisha no es la única que, entre lágrimas, espera a las puertas de los centros habilitados en el país para dar información, incluidas morgues. En la de Katmandú han llegado a colgar directamente las fotos de los cadáveres encontrados a las puertas. Allí es donde los familiares tratan de dar con sus seres queridos, también en las listas habilitadas de personas desaparecidas, en las que muchos mantienen la esperanza.

"Mi hijo está atrapado por las inundaciones. Es camionero y dijo que estaba conduciendo. La última vez que hablamos fue alrededor de las 8:30 horas. Desde entonces no hemos tenido noticias suyas. No podemos averiguar nada", dice una madre desesperada.

En Nuwakot también hay listas que los rescatistas han colgado en tablones de anuncios. Allí también se agolpa la desesperación y el ansia de información.

El contexto es más que dramático. Una mujer estadounidense se derrumba al saber que su marido sigue desaparecido tras las inundaciones en Nepal. "Mi esposo, Srinivas Sudhir Rangu, está desaparecido. Estaba con su familia y amigos, un grupo de diez jóvenes que habían salido de excursión. No he recibido ninguna noticia de las autoridades. Nos está afectando emocionalmente", asegura.

Temor a una segunda riada

Todo ello en un momento crítico en el que no se descarta que haya una segunda riada. Las autoridades del país han suspendido las operaciones de rescate durante 90 minutos -según declaraba este viernes un oficial del ejército- tras recibir informes de que un lago represado en la zona afectada había comenzado a desbordarse.

Tras esto, los rescatistas llegaban a un túnel de difícil acceso para rescatar a 100 trabajadores atrapados. El colapso de las carreteras, vías y comunicaciones está siendo otro de los problemas para dar con los supervivientes.

Nepal está monitoreando dos lagos situados aguas arriba de la zona de inundación después de que este viernes uno de ellos comenzara a desbordarse. "El riesgo de inundaciones persistirá hasta que ambos lagos se hayan vaciado por completo", informaba un funcionario de la Autoridad de Gestión de Desastres de Nepal.

Además, las autoridades han urgido a la población a alejarse de riberas y zonas de riesgo ante la amenaza que representa un nuevo lago formado por la acumulación de rocas y escombros en la zona fronteriza con el Tíbet, mientras las autoridades chinas han suspendido temporalmente tareas de rescate en algunos puntos tras registrar inicios de desbordamiento.

Así, Nepal, en el lodo, trata de encontrar vida tras una tragedia que, según las primeras estimaciones de Cruz Roja, podría haber afectado a 90.000 personas. De momento, hay más de 1.500 desaparecidos en Nepal y China.

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