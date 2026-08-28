Suiza se juega su neutralidad en un referéndum en septiembre con Rusia pendiente del resultado

El contexto Esta votación está siendo seguida por Rusia muy de cerca y es que, si sale adelante la propuesta, Suiza podrá limitar su capacidad para cooperar con alianzas militares o imponer sanciones a Estados implicados en conflictos

Suiza se enfrenta a una decisión crucial el 27 de septiembre, cuando sus ciudadanos votarán en referéndum sobre reforzar la neutralidad del país. Esta votación, seguida de cerca por Rusia, podría limitar la capacidad de Suiza para cooperar con alianzas militares o imponer sanciones. La neutralidad, un principio consagrado en su Constitución desde 1848, ha sido cuestionada por la evolución de la política exterior suiza, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Aunque el Gobierno suizo sostiene que sus acciones no contradicen su neutralidad, Moscú opina lo contrario. La propuesta busca blindar la neutralidad para evitar interpretaciones gubernamentales cambiantes.

¿Reforzar o blindar su histórica neutralidad o mantener margen de maniobra ante un escenario internacional cada vez más inestable? Esa es la decisión a la que se enfrenta Suiza el próximo 27 de septiembre. Los ciudadanos tendrán que decidir en referéndum si quieren reforzar constitucionalmente uno de los principios que más identifican al país alpino.

Esta votación está siendo seguida por Rusia muy de cerca y es que, si sale adelante la propuesta, Suiza podrá limitar su capacidad para cooperar con alianzas militares o imponer sanciones a Estados implicados en conflictos. Es el principio que caracteriza a Suiza casi tanto como el queso o el chocolate: la neutralidad. Recogida en su Constitución desde 1848, nación, entre otras razones, para salvaguardar la seguridad exterior del país. Un principio que ahora, según considera parte de la derecha suiza, estaría amenazado por la evolución de la política exterior del país.

El origen de la discordia sería la guerra de Ucrania. Desde que comenzó la invasión rusa en 2022, los suizos han respaldado las sanciones adoptadas por la Unión Europea contra Moscú, han bloqueado activos rusos en su territorio y han acogido encuentros y convenciones en apoyo a Kyiv. Además, el país participa en programas internacionales de entrenamiento militar, algo que alimenta el debate interno sobre hasta dónde llega su histórica neutralidd.

Por su parte, el Gobierno suizo defiende que estas medidas no contradicen su posición neutral y que forman parte de su compromiso con el derecho internacional. Guy Parmelin, presidente e la Confederación suiza, dice que el país está totalmente "comprometido en su apoyo a Ucrania para lograr una paz duradera".

Para el Ejecutivo, se trata también de que Rusia asuma las consecuencias y pague por los daños causados por la guerra, pero desde Moscú la lectura es muy diferente. María Zajárova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, señala que "Suiza ha perdido completamente su status de neutral".

Ahora, los suizos tendrán la última palabra y el próximo 27 de septiembre, votarán si quieren blindar todavía más la neutralidad del país. La propuesta busca impedir que Suiza pueda cooperar con alianzas militares o adoptar sanciones contra otros Estados beligerantes, reforzando así los límites de su política exterior.

Sus defensores consideran que un principio tan arraigado en la identidad del país no debería quedar sujeto a la interpretación del Gobierno de turno. Quieren evitar que la neutralidad pueda aplicarse de una manera diferente dependiendo de quién esté al frente del Ejecutivo.

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